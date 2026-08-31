Lionel Messi se despide de la Selección Argentina; los números que lo convirtieron en leyenda

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina cerró este lunes una era de más de 20 años en la que cosechó una Copa del Mundo y dos Copas América, registró múltiples récords y dejó una marca indeleble en el fútbol.

Desde su debut en un amistoso ante Hungría en agosto de 2005, en el que fue expulsado a segundos de haber ingresado, hasta la derrota ante España en la final del Mundial 2026, Messi disputó 207 partidos, marcó 125 goles y ofreció 68 asistencias, números que lo transforman en el jugador más determinante en la historia de la Albiceleste.

El astro rosarino superó con creces en las estadísticas al último gran '10', Diego Armando Maradona, pero también a leyendas de la talla de Gabriel Batistuta y excompañeros como Ángel Di María y Javier Mascherano.

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Sus más de 200 presencias lo convierten en el futbolista con más partidos en la Albiceleste, mientras que los goles anotados duplican a su inmediato perseguidor en esa categoría, Batistuta, que registró 54, y triplican al tercero de la lista, Sergio 'Kun' Agüero, que marcó 41.



Messi disputó seis Copas del Mundo, algo que solo comparte con el portugués Cristiano Ronaldo, a quien supera sin embargo en cantidad de partidos mundialistas disputados, con 34. Además, es el que más minutos disputó, más partidos ganó y más titularidades tuvo.

En esos 20 años de citas mundialistas, la 'Pulga' se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia de la competición, con 21 tantos (uno menos que el francés Kylian Mbappé), y quedó en la cima de los asistidores, con 12.

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Más allá de su presencia en seis mundiales, con la coronación en Catar 2022 como punto más alto, Messi brilló también en distintas ediciones de la Copa América y en todas las eliminatorias sudamericanas que disputó.

El actual delantero del Inter Miami es el segundo máximo goleador de Argentina en la Copa América, con 14 goles en 39 partidos, por detrás de Norberto Méndez, quien logró 17 tantos en las ediciones de 1945, 1946 y 1947.

Lionel Messi; jugador de la Selección Argentina Fotografía de: AFP

En eliminatorias sudamericanas, Messi registró 36 goles en 72 presencias, mientras que también se destacó en la Finalissima 2022 ante Italia, en la que brilló con dos asistencias en el triunfo argentino por 3-0 en Londres.

Las alegrías para Messi con la Albiceleste comenzaron en su etapa como juvenil ya que en 2005 fue campeón del mundo sub-20 y en 2008 logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing, pero luego debió esperar más de una década para volver a levantar un trofeo con la celeste blanca.

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En una peregrinación constante de un lado al otro del océano Atlántico y en locaciones tan disímiles como Libia o China, el '10' buscó durante años levantar un trofeo con la selección absoluta, algo que finalmente consiguió en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en 2021, cuando condujo a la Albiceleste a la coronación en la Copa América, acabando con una sequía de 28 años.

A partir de allí, y en la cúspide de su madurez profesional, Messi se quitó las ganas de celebrar: Finalísima 2022 ante Italia, campeonato del mundo en Catar 2022 con doblete en la final ante Francia y bota de oro incluidos, y otra Copa América, en 2024, en una recordada final ante Colombia en la que debió salir por una lesión de tobillo.

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El bicampeonato en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá era la última gran ambición de Messi, cuyas lágrimas tras la derrota en la final ante España componen ahora su última imagen con la camiseta albiceleste en un campo de juego.

Messi será recordado, sin embargo, no por sus frustraciones y fracasos sino por sus enormes logros en el campo, donde se convirtió en ídolo absoluto de los argentinos y máxima figura del fútbol mundial, dejando además una huella imborrable y un vacío enorme en un seleccionado que cierra, tras 20 años, su 'era Messi'.