Gol Caracol  / Campeón del mundo con España en 2010, en problemas con la justicia: lo acusaron por estafa

Campeón del mundo con España en 2010, en problemas con la justicia: lo acusaron por estafa

Este lunes, la justicia de un país sudamericano informó que una de las figuras de la selección española en Sudáfrica 2010 será investigado de inmediato.

Por: EFE
Actualizado: 10 de nov, 2025
Andrés Iniesta, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.
Andrés Iniesta, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.
JAVIER SORIANO/AFP.

