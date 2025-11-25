Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B de cuadrangulares, tras 1-2 de Tolima sobre Santa Fe

Santa Fe y Deportes Tolima midieron fuerzas en la noche de este martes en el estadio El Campín, en cumplimiento de la tercera jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025. Fue un partido que tuvo un tiempo para cada equipo; en el primero estuvo mejor el 'pijao', mientras que el segundo, fue todo del 'león' por contar con un hombre de más en cancha.

Al final, el conjunto de la 'capital musical' de Colombia se quedó con los tres puntos en el bolsillo, al vencer 1-2 a los rojos bogotanos, que por más intentos en el complemento de igualar el marcador, no estuvieron finos en la definición. Los dirigidos por Lucas González evacuaron cada jugada de peligro de su rival.

Acción de juego entre Santa Fe y Tolima en el estadio El Campín por cuadrangulares finales. Foto: Colprensa

En el primer tiempo, Tolima le pasó por encima a Santa Fe con buen fútbol, generando recursos por las bandas: Adrián Parra y el propio Kevin Pérez fueron fundamentales. Precisamente estos dos fueron los autores de los goles del 'pijao' a los 7 y 35 minutos, respectivamente; el segundo gol de los ibaguereños fue un verdadero golazo.



Pero todo cambió para el 'vinotinto y oro' tras la expulsión de Cristian Arrieta, antes de finalizar la primera parte en El Campín. El experimentado jugador le pegó en el rostro a Sosa y el árbitro lo mandó a los camerinos de forma temprana.

Eso le dio un envión anímico a Santa Fe que logró el descuento a través de Christian Mafla y con todo un segundo tiempo por delante.

La segunda etapa fue toda para el 'león' que buscó por todos los frentes el tanto del empate; pero Tolima defendió cada jugada a muerte. Los rojos capitalinos no estuvieron 'finos' en la definición y los hinchas santafereños lamentaron en las gradas cada oportunidad errada.

Finalmente, el marcador no se movió más y Tolima se llevó los tres puntos de la ciudad de Bogotá.

Bucaramanga y Fortaleza que completan la zona se medirán este miércoles Américo Montanini, a partir de las 6:30 de la tarde.



