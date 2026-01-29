Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras América 1-1 Once Caldas

América de Cali y Once Caldas se enfrentaron en la noche de este jueves en cumplimiento de la tercera jornada de la Liga BetPlay I-2026. Fue un partido en el Pascual Guerrero en el que ambos clubes mostraron sus cartas en el frente de ataque, hubo muchas transiciones rápidas y buenas atajadas por parte de los arqueros, en especial de Joan Parra. Al final fue un 1-1 entre la 'mechita' y el 'blanco-blanco'.

Fue el elenco manizaleño el que abrió la cuenta en tierra vallecaucanas. Gran acción individual por parte de Luis 'Niche' Sánchez, quien tras dejar dos rivales en el camino, definió con solvencia en el área y venció a Jorge Soto, guardameta del América. El 0-1 se subió en el tablero en apenas 9 minutos.

Acción de juego entre América de Cali y Once Caldas, en partido de la tercera fecha de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Tras el tanto del Once, América adelantó líneas y asumió el control del compromiso: Rafael Carrascal y Yeison Guzmán los encargados de inclinar la cancha para los dueños de casa. Pero tras una serie de llegadas al pórtico custodiado por Joan Parra, los 'diablos rojos' lograron decretar la igualdad en el marcador. El golero del 'blanco-blanco' atajó de buena manera un intento de Tilman Palacios, pero en el rebote Mateo Castillo no perdonó con un potente remate, a los 19 de juego.



El tramo final de los primeros 45 minutos en el Pascual fue completo dominio por parte del América, que generó chances claras; sin embargo, Joan Parra salvó su portería con buenas atajadas.

La segunda parte marcó un comienzo con modificaciones en ambos equipos con la finalidad de quedarse con los tres puntos. América tuvo las mejores posibilidades, pero Parra estuvo monumental bajo los tres palos. Mientras que Once Caldas trató de ajustar el mediocampo para no darle tantos espacios a la 'mechita'.

Con el paso de los minutos, el juego estuvo marcado por las faltas y el poco juego.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras empate de América y Once Caldas

1. Deportivo Pasto – 9 puntos (3 PJ)

2. Deportes Tolima – 7 puntos (3 PJ)

3. América de Cali – 7 puntos (3 PJ)

4. Internacional de Bogotá – 6 puntos (3 PJ)

5. Llaneros FC – 5 puntos (3 PJ)

6. Atlético Bucaramanga – 5 puntos (3 PJ)

7. Once Caldas – 5 puntos (3 PJ)

8. Fortaleza CEIF – 5 puntos (3 PJ)

9. Águilas Doradas – 4 puntos (3 PJ)

10. Atlético Nacional – 3 puntos (1 PJ)

11. Deportivo Cali – 3 puntos (3 PJ)

12. Independiente Santa Fe – 3 puntos ( 3 PJ)

13. Jaguares de Córdoba – 3 puntos ( 2 PJ)

14. Junior de Barranquilla – 3 puntos ( 2 PJ)

15. Deportivo Pereira – 2 puntos ( 3 PJ)

16. Cúcuta Deportivo – 1 punto ( 3 PJ)

17. Independiente Medellín – 1 punto ( 3 PJ)

18. Alianza FC – 1 punto ( 3 PJ)

19. Boyacá Chicó – 1 punto ( 3 PJ)

20. Millonarios FC – 0 puntos ( 3 PJ)