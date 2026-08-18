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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Cali anunció nuevo refuerzo: tiene pasado reciente en histórico club argentino

Deportivo Cali anunció nuevo refuerzo: tiene pasado reciente en histórico club argentino

Este martes, Deportivo Cali se pronunció en redes sociales para confirmar la llegada de un habilidoso atacante que llega procedente de la MLS, pero que también jugó en Argentina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Deportivo Cali
Deportivo Cali - Foto:
Colprensa

En medio del parón por el fuerte terremoto, Deportivo Cali aprovecha para seguir ajustando detalles en el equipo y sumar refuerzos para mejorar la plantilla. Por eso, este martes anunciaron el fichaje de un extremo de 23 años con experiencia en Argentina y los Estados Unidos.

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"El extremo Alexis Castillo Manyoma firmó y oficialmente hace parte de nuestro plantel profesional masculino. Le deseamos muchos éxitos en esta etapa como jugador verdiblanco", se lee en la publicación de los vallecaucanos.

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De esta manera, los azucareros se presentan como uno de los clubes que más movimientos tuvo, puesto que más allá de la llegada de Manyoma, se ha reforzado con los siguientes jugadores: Kalazán Suárez (Internacional de Bogotá), Edwin Velasco (Deportivo Pasto), Léyser Chaverra (Independiente Medellín), Nicolás Benedetti (Las Palmas de España), José Moya (The Strongest de Bolivia), Carlos Bacca (Junior) y Eduard Bello (Atlético Nacional).

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Manyoma ha construido una trayectoria con experiencia en Colombia, Argentina y Estados Unidos. Con Cortuluá (Actualmente Inter de Palmira), disputó 65 partidos y marcó siete goles, además de registrar tres asistencias. Su rendimiento le permitió dar el salto al fútbol argentino con Estudiantes de La Plata, donde acumuló 50 apariciones, cinco goles y seis asistencias. Posteriormente, tuvo una experiencia con Colorado Rapids en la MLS, equipo con el que jugó 16 encuentros y anotó dos goles. En total, según los registros presentados, Manyoma suma 131 partidos, 14 goles y nueve asistencias a nivel de clubes, cifras que respaldan su llegada al Deportivo Cali.

Manyoma disputó 28 partidos con la Selección Colombia Sub-20, acumulando 1841 minutos. Participó en nueve amistosos (2 goles), 9 del Campeonato Sudamericano Sub-20 (1 gol y 2 asistencias), 5 de los Juegos Suramericanos (1 gol) y 5 de la Copa del Mundo Sub-20 (1 gol). Registró 4 goles, 2 asistencias y 4 tarjetas amarillas, sin expulsiones.

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