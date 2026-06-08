¿Diego Arias continuará como entrenador de Atlético Nacional? Pronunciamiento oficial

Atlético Nacional no pudo remontar la serie. Este lunes 8 de junio, en el juego de vuelta, venció 1-0 a Junior de Barranquilla, en el estadio Atanasio Girardot, y el marcador global quedó 3-1 a favor del 'tiburón'. De esa manera, el conjunto 'rojiblanco' se hizo con el título y bordó la estrella número 12 en su escudo. Razón por la que, de inmediato, se puso en duda la continuidad del técnico, Diego Arias, a quien le preguntaron sobre su futuro en rueda de prensa y, allí, aclaró todo.

¿Qué análisis hace de la final?

"Hubo una gran diferencia entre la ida y la vuelta. El equipo puso el alma para remontar. Estuvimos cerca, pero no alcanzó y eso deja un dolor profundo porque sentíamos que lo íbamos a poder celebrar con la gente, que nos impulsó. Tenemos un gran dolor".

¿Perder la final condiciona su continuidad?

"No es el momento para hacer evaluaciones individuales. Ya habrá tiempo para eso".

¿Qué pretendía con el ingreso de Marlos Moreno?

"Teníamos pocos minutos por delante, entonces buscábamos sumar otro hombre en el área y así emparejarlos y buscar algún rebote. Lo que se quería era tener presencia adelante y ya".



¿Seguirá como entrenador?

"Ahora, estamos golpeados y con dolor. Entiendo que desde mi lugar, siempre habrá esos cuestionamientos y dudas, pero nos vamos a seguir entregando de corazón, dejando el alma".

Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional, previo a la final de vuelta contra Junior Twitter de Nacional

Publicidad

¿Cuál es el balance que usted hace y qué le queda?

"Que se intentó en el día a día, incluso después de haber vivido momentos duros en el semestre. Se buscó con ganas y mucha más determinación. Estuvimos atentos al detalle y si bien no garantizó el éxito, te acercó. Nos exigimos al máximo para darle alegrías al hincha y lograr lo que queríamos. No haberlo hecho, hace doloroso todo".

¿Cuál fue el mayor error que cometió?

"Estamos en cada momento, cuando el equipo no logra su objetivo. Me siento responsable, sin duda. Cuando los jugadores hacen buenas presentaciones, estamos ahí; así como también cuando llueve, las cosas no salen, en fin. Hay dolor por no conseguir los objetivos. La principal autocrítica, por parte nuestra, siempre aparecerá. Me hago responsable".

Publicidad

¿Qué le dijo a los jugadores, tras la final?

"Mirarnos a los ojos, sabiendo que nos entregamos en su totalidad, representando a las personas que nos alentaron. Respeto el dolor de la gente".