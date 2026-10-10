¿El América de Cali será vendido?; Tulio Gómez se cansó de los rumores y dio detalles

Tulio Gómez sorprendió a todos este sábado emitiendo un comunicado a la opinión pública, para hablar sobre la supuesta venta del América de Cali, club del cual él es el máximo accionista, y del que se habla mucho estaría cerca de tener nuevos dueños.

De entrada, el dirigente comenzó de manera fuerte su texto, expresando que "ante los rumores malintencionados que han venido circulando en los últimos días sobre una supuesta venta del club, me permito aclarar a nuestra hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública que una vez más, ciertos personajes que históricamente han demostrado su animadversión hacia nuestra institución se han dedicado a difundir información falsa, con el único propósito de generar incertidumbre, sembrar discordia y desestabilizar al club".

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De hecho, Tulio Gómez se mostró molesto en el comunicado, mencionando que esto "resulta curioso que, precisamente cuando nuestro equipo está en los primeros lugares, compitiendo y siendo protagonista, aparezcan los mismos de siempre inventando chismes y creando polémicas dañinas que en nada contribuyen al bienestar de nuestra institución".

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¿Fue vendido el América de Cali?

El reconocido dirigente y empresario puntualizó, de forma contundente, que "ahora han salido con el cuento de que el club ya fue vendido y, como si fuera poco, se han atrevido a afirmar que hemos recibido anticipos de cuantiosas sumas de dinero por dicha negociación", y de la misma manera aclaró que "a hoy, sábado 10 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., el club NO HA SIDO VENDIDO y NO HEMOS RECIBIDO DINERO ALGUNO por concepto de una supuesta venta".

A pesar de negar cualquier venta del América de Cali, Tulio Gómez aseguró que "es cierto que hemos sostenido acercamientos y conversaciones con diferentes fondos de inversión interesados en nuestra institución. Nunca lo hemos ocultado. Nuestra intención es encontrar un inversionista serio, sólido y con verdadera capacidad económica y deportiva para asumir este gran reto".

Jugadores de América de Cali y un festejo de gol contra Águilas Doradas por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

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Así las cosas, el máximo accionista de los 'escarlatas' no está cerrado a vender el cuadro vallecaucano, pero hasta el momento dejó claro que eso no ha sucedido.

Acá más del comunicado de Tulio Gómez sobre América de Cali:

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Pero también quiero dejar algo muy claro: no se trata de vender por vender, ni de entregar el club a cualquier interesado. Nuestro propósito es encontrar un grupo inversionista que respete nuestra historia, nuestros colores y nuestra hinchada, y que tenga la ambición, los recursos y el compromiso de llevar al club a lo más alto del fútbol colombiano y sudamericano.

El club es una institución grande, con una historia gloriosa y una de las hinchadas más apasionadas del continente. Su futuro merece seriedad, responsabilidad y visión de grandeza.

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Cuando exista una negociación definitiva, seremos nosotros quienes la comuniquemos de manera oficial y transparente. No serán los rumores ni los intereses particulares de terceros los que informen sobre el destino de nuestra institución.

A quienes insisten en generar divisiones y desinformación, les digo que el club está por encima de los chismes, de los intereses personales y de quienes pretenden hacerle daño.

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A nuestra hinchada, les pido tranquilidad, confianza y, sobre todo, que sigamos unidos apoyando a nuestros jugadores y cuerpo técnico.

¡QUE HABLEN LOS RESULTADOS EN LA CANCHA Y NO LOS CHISMES FUERA DE ELLA!