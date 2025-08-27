La Vuelta a España tomó radical decisión por la protesta al Israel Premier Tech en la etapa 5

Javier Guillén, director de la Vuelta a España, condenó los "actos de violencia" del grupo de manifestantes en contra de la intervención de Israel en Gaza que obstaculizaron este miércoles el paso del equipo Israel Premier Tech en la contrarreloj por equipos disputada en Figueras (Girona).

Estas personas irrumpieron en la carretera con sus pancartas y detuvieron durante unos segundos el paso del Israel en plena competición hasta que fueron retirados por los agentes de la Guardia Civil tras una protesta que condena la Vuelta de forma tajante.

"Ha sido un acto de violencia. Unas personas han querido boicotear la carrera impidiendo el paso del Israel. Vamos a presentar una denuncia ante la policía, no podemos repetir lo que ha pasado", dijo Guillén tras la etapa.

Guillén comentó que "cualquier reivindicación es respetable por los cauces pacíficos, y no ha pasado nada, pero podía haber pasado. El Israel no es un equipo invitado, ha corrido por sus méritos el Tour y el Giro, y nada le puede impedir correr la Vuelta".

Israel Premier Tech. afp.

El director de la Vuelta hizo un llamamiento "a que no vuelva a producirse ningún acto de violencia".

"No ha habido daños, pero se han podido producir. No se puede permitir. La seguridad de este equipo se trata de manera especial. Tenemos información y no existe alarma por amenazas contra el Israel. La seguridad de la carrera está sobre aviso", dijo.

"Existe preocupación por si se repiten estos actos, por eso llamamos a que no se repitan. Si alguien puede alertar de algún posible incidente que lo haga saber. Una cosa es una reclamación y otra es lo que ha pasado", concluyó Guillén.

Por su parte, el equipo Israel, a través de sus redes sociales ha condenado el acto de interrupción de su equipo en plena competición detallando su respeto s las protestas "siempre que se hagan de forma pacífica y sin poner en peligro la seguridad de los corredores".

"El Israel Premier Tech respeta el derecho de las personas a expresar libremente sus opiniones, e incluso a protestar de forma pacífica, pero condenamos de forma tajante los actos acontecidos en la quinta etapa de la Vuelta, ya que comprometieron la seguridad de nuestros corredores".

El equipo se solicita a la organización de la carrera "seguir trabajando para que las protestas no pongan en peligro la seguridad de los corredores".