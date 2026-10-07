Equipo de la Primera C del fútbol colombiano hace 'vaca' para un viaje; "hasta empeñé un carro"

En el fútbol colombiano, Real Abogados vive uno de los momentos más importantes desde su creación, pero también enfrenta una carrera contra el tiempo para conseguir los recursos que le permitan viajar a Barranquilla y disputar la cuarta fase de la Primera C. El equipo de Villavicencio deberá enfrentar a Uniautónoma FC entre el 17 y 18 de octubre, en un desplazamiento que tendría un costo aproximado de 22 a 23 millones de pesos.

En entrevista con Fabián Martínez, presidente de Real Abogados, contó cómo nació el proyecto y las dificultades económicas que han tenido que afrontar para competir en el fútbol aficionado colombiano. El club comenzó formalmente en 2020, en el barrio La Nora de Villavicencio, una zona con importantes necesidades sociales.

Publicidad

“Iniciamos este proceso porque, en la pandemia, estábamos entregando algunos mercados a las familias que no tenían esas posibilidades. Ahí nos encontramos con niños descalzos, en pantaloneta, pero con mucha virtud, muchas ganas de jugar y muchas ganas de tener un buen espacio y un buen uso del tiempo libre”, relató Martínez.

Publicidad

Lo que comenzó como una iniciativa social fue creciendo hasta convertirse en un proyecto deportivo que actualmente cuenta con 300 niños becados al 100 %. El objetivo fue brindarles una alternativa a las dificultades de su entorno y, posteriormente, abrirles una posibilidad de llegar al fútbol competitivo.



Real Abogados llegó a la Primera C en 2025 y, en su primera participación, terminó tercero en el zonal que reunió equipos del Meta, Casanare y San José del Guaviare. Solo en aquella fase, el club tuvo que invertir cerca de 70 millones de pesos entre desplazamientos, arbitrajes, escenarios deportivos, profesores y entrenamientos.

Real Abogados, equipo de la Primera C del fútbol colombiano. Real Abogados.

La situación se ha vuelto todavía más exigente en la actual campaña. Para disputar la tercera fase, el equipo tuvo que viajar a Tumaco, un desplazamiento que costó aproximadamente 22 millones de pesos.

Publicidad

“Nos tuvimos que bandear, empeñar el carro. Se ha hecho todo lo imposible, lanzamos una campaña en la que recolectamos nueve millones y por eso logramos ser virales ahora”, reveló el presidente del club.

Ahora, el objetivo es reunir los recursos para llegar a Barranquilla, ciudad donde los costos se elevan en hospedaje y alimentación. La campaña de ayuda tiene una premisa clara: “si $5.000 nos llevaron a Tumaco, $10.000 pesos nos llevan a Barranquilla”.

Publicidad

Martínez explicó que, hasta el momento, la respuesta apenas comienza a llegar: “Hasta el momento, de aportes, solamente por mera expectativa, han ingresado 20.000 pesos de un familiar, de un amigo. Igual, la lanzaron hace poco: creo que fue anoche. Hasta anoche una empresa de Bogotá se contactó con nosotros y se comprometió con un aporte muy valioso”.

El dirigente calcula que, para llegar hasta las últimas fases, la inversión podría alcanzar entre 150 y 160 millones de pesos, prácticamente con recursos propios y aportes de la comunidad.

Publicidad

“Y te estoy hablando de hacerlo con las uñas, literalmente. Eso es lo que significa, para un club de fútbol a nivel formativo, participar en la Primera C que se está organizando en este momento”, aseguró.

Real Abogados busca ahora el respaldo de aficionados, empresas y compañías de transporte o aerolíneas para continuar con un sueño que va mucho más allá de un solo partido.