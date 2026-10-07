Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Equipo de la Primera C del fútbol colombiano hace 'vaca' para un viaje; "hasta empeñé un carro"
Exclusivo

Equipo de la Primera C del fútbol colombiano hace 'vaca' para un viaje; "hasta empeñé un carro"

En el fútbol colombiano en sus divisiones no profesionales es constante ver verdaderos sacrificios y peripecias para sacar adelante los proyectos. Acá contamos un testimonio de uno de sus clubes.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 7 de oct, 2026
Comparta en:
Real Abogados, equipo de la Primera C del fútbol colombiano.
Real Abogados, equipo de la Primera C del fútbol colombiano.
Real Abogados.

En el fútbol colombiano, Real Abogados vive uno de los momentos más importantes desde su creación, pero también enfrenta una carrera contra el tiempo para conseguir los recursos que le permitan viajar a Barranquilla y disputar la cuarta fase de la Primera C. El equipo de Villavicencio deberá enfrentar a Uniautónoma FC entre el 17 y 18 de octubre, en un desplazamiento que tendría un costo aproximado de 22 a 23 millones de pesos.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En entrevista con Fabián Martínez, presidente de Real Abogados, contó cómo nació el proyecto y las dificultades económicas que han tenido que afrontar para competir en el fútbol aficionado colombiano. El club comenzó formalmente en 2020, en el barrio La Nora de Villavicencio, una zona con importantes necesidades sociales.

Publicidad

Últimas noticias

Daniel Torres
Fútbol Colombiano

Medellín y la identificación de supuestos agresores de Daniel Torres, en partido contra Santa Fe

Jugadores de América de Cali y un festejo de gol contra Águilas Doradas por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

América y el Pascual, listos para partidazo contra Medellín; solo existe una restricción

“Iniciamos este proceso porque, en la pandemia, estábamos entregando algunos mercados a las familias que no tenían esas posibilidades. Ahí nos encontramos con niños descalzos, en pantaloneta, pero con mucha virtud, muchas ganas de jugar y muchas ganas de tener un buen espacio y un buen uso del tiempo libre”, relató Martínez.

Publicidad

Lo que comenzó como una iniciativa social fue creciendo hasta convertirse en un proyecto deportivo que actualmente cuenta con 300 niños becados al 100 %. El objetivo fue brindarles una alternativa a las dificultades de su entorno y, posteriormente, abrirles una posibilidad de llegar al fútbol competitivo.

Real Abogados llegó a la Primera C en 2025 y, en su primera participación, terminó tercero en el zonal que reunió equipos del Meta, Casanare y San José del Guaviare. Solo en aquella fase, el club tuvo que invertir cerca de 70 millones de pesos entre desplazamientos, arbitrajes, escenarios deportivos, profesores y entrenamientos.

Real Abogados, equipo de la Primera C del fútbol colombiano.
Real Abogados, equipo de la Primera C del fútbol colombiano.
Real Abogados.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

La situación se ha vuelto todavía más exigente en la actual campaña. Para disputar la tercera fase, el equipo tuvo que viajar a Tumaco, un desplazamiento que costó aproximadamente 22 millones de pesos.

Publicidad

“Nos tuvimos que bandear, empeñar el carro. Se ha hecho todo lo imposible, lanzamos una campaña en la que recolectamos nueve millones y por eso logramos ser virales ahora”, reveló el presidente del club.

Ahora, el objetivo es reunir los recursos para llegar a Barranquilla, ciudad donde los costos se elevan en hospedaje y alimentación. La campaña de ayuda tiene una premisa clara: “si $5.000 nos llevaron a Tumaco, $10.000 pesos nos llevan a Barranquilla”.

Publicidad

Martínez explicó que, hasta el momento, la respuesta apenas comienza a llegar: “Hasta el momento, de aportes, solamente por mera expectativa, han ingresado 20.000 pesos de un familiar, de un amigo. Igual, la lanzaron hace poco: creo que fue anoche. Hasta anoche una empresa de Bogotá se contactó con nosotros y se comprometió con un aporte muy valioso”.

El dirigente calcula que, para llegar hasta las últimas fases, la inversión podría alcanzar entre 150 y 160 millones de pesos, prácticamente con recursos propios y aportes de la comunidad.

Publicidad

“Y te estoy hablando de hacerlo con las uñas, literalmente. Eso es lo que significa, para un club de fútbol a nivel formativo, participar en la Primera C que se está organizando en este momento”, aseguró.

Real Abogados busca ahora el respaldo de aficionados, empresas y compañías de transporte o aerolíneas para continuar con un sueño que va mucho más allá de un solo partido.

Cerro Porteño en un partido por la Copa Libertadores.
Gol Caracol

Equipo 'grande' de Sudamérica tomó drástica decisión: apartó a cinco futbolistas del primer equipo

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 10 del Tour de Francia 2026
Ciclismo

¿Qué pasa con Egan Bernal y cómo se siente en horas en las que se habla del retiro del ciclismo?

Lionel Messi en su partido de despedida con la Selección de Argentina.
Gol Caracol

"Ya extraño vestir la celeste y blanca", Messi y su primer día lejos de la Selección Argentina

Publicidad

Relacionados

Colombia

Fútbol Colombiano

Figuras del fútbol colombiano

Publicidad

Publicidad

Publicidad