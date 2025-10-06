Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025, tras La Equidad 0-1 Once Caldas

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025, tras La Equidad 0-1 Once Caldas

En Gol Caracol le contamos cuál fue el principal movimiento en la tabla de posiciones luego de la victoria del 'blanco blanco' sobre los 'aseguradores' en Bogotá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
La Equidad vs. Once Caldas - Fecha 14 de la Liga BetPlay II-202
La Equidad vs. Once Caldas - Fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025.
colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad