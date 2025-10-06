Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025, tras La Equidad 0-1 Once Caldas

Las emociones de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025 no ha terminado y este lunes 6 de octubre continuaron con el partido entre La Equidad y Once Caldas, en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá. El triunfo fue para el 'blanco blanco', produciéndose movimiento en la tabla de posiciones.

Los dirigidos por Hernán Darío 'El Arriero' Herrera no la tuvo fácil, ya que se quedó sin un jugador menos a los 11 minutos. Robert Mejía entró fuerte con los taches sobre José Ramón Masllorens. El juez central Carlos Ortega revisó en el VAR y no dudó en mostrarle la cartulina roja.

A los 22 minutos, Once Caldas abrió la cuenta con un gol de cabeza de Jerson Malagón, tras un cobro desde el costado derecho por parte de Felipe Gómez. La visita se fue al descanso con esa mínima ventaja.

Para la segunda parte, al 60, Ortega pitó penalti por un contacto de Gómez sobre Joider Micolta. Sin embargo, lo llamaron del VAR y se retractó.



Sobre el final, al 88', el colegiado decretó otro lanzamiento desde los doce pasos para el 'blanco blanco'. Esta vez el VAR le ayudó, pero Jefry Zapata no estuvo fino y erró el cobro.

Once Caldas logró la victoria y ahora es décimo con 19 puntos, mientras que La Equidad se mantiene último con 11 unidades.

La Equidad vs. Once Caldas - Fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025. colprensa.

Tabla de posiciones Liga Betplay II 2025

1. Bucaramanga 27 puntos

2. Junior 25 puntos

3. Fortaleza 25 puntos

4. Nacional 24 puntos

5. Medellín 24 puntos

6. Tolima 23 puntos

7. Santa Fe 20 puntos

8. Cali 20 puntos

9. Alianza 20 puntos

10. Once Caldas 19 puntos

11. Llaneros 19 puntos

12. Pereira 15 puntos

13. Unión Magdalena 15 puntos

14. América 14 puntos

15. Águilas Doradas 14 puntos

16. Millonarios 14 puntos

17. Envigado 13 puntos

18. Boyacá Chicó 12 puntos

19. Pasto 11 puntos

20. La Equidad 11 puntos

Resultados de la fecha 14

Deportivo Cali 1 - Pereira 0

Envigado 1- Bucaramanga 2

Unión Magdalena 3- Águilas 2

Llaneros 0- Fortaleza 0

Pasto 3- Alianza 3

Junior 0 - Deportes Tolima 1

Boyacá Chicó 1- Nacional 1

La Equidad 0 - Once Caldas 1

Martes 7 de octubre

Millonarios vs. América

Martes 21 de octubre

Medellín vs. Santa Fe