Jesús, hermano de Luis Díaz; consiguió equipo en el fútbol colombiano: inesperado debut

Este sábado 31 de enero Luis Díaz fue figura con el Bayern Múnich en el empate 2-2 con el Hamburgo por la fecha 20 de la Bundesliga de Alemania, tras anotar la segunda notación del conjunto 'bávaro'. Curiosamente, apenas unas horas más tarde, su hermano menor, Jesús Díaz, debutó con un equipo de fútbol profesional colombiano.

Se trata de Independiente, Yumbo, antiguo Atlético Huila, de la segunda división. El club vallecaucano no lo presentó oficialmente en sus redes sociales y sorprendió el viernes al incluirlo en la convocatoria para el duelo contra Envigado.

Convocados de Independiente Yumbo para enfrentar Envigado

Jesús Díaz Alejandro Mejía Tomás Díaz Alan García Luis Mena Yoelkin Ordóñez Sebastián Perdomo Hugo Mena Oscar Vivas Sebastián Alegría Jesús Rodríguez Jeison Méndez Yull Preciado Juan Palacios Willian López José Ampudia Jader Manyoma Johan Murillo

Por si no fuera suficiente, Jesús Díaz fue elegido en el once titular y jugó los 90 minutos en la derrota 2-0 con Envigado, en el estadio Polideportivo Sur, por la fecha dos del Torneo BetPlay I-2026.

Jesús tiene 21 años y al igual que 'Lucho' nación en Barrancas, La Guajira. Se formó en el Barranquilla FC, la cantera de Junior y debutó en el 2021 en la derrota 2-1 con Fortaleza CEIF. Un año más tarde, al igual que su hermano, dio el salto a Europa y fichó por el equipo B del Porto.



En Portugal no logró consolidarse y regresó a Colombia para unirse de nuevo al Barranquilla. En el 2025 firmó con el Junior, donde apenas jugó tres encuentros, siendo el último el 11 de junio de 2025 contra Medellín, por los cuadrangulares finales de la Liga I.



Los números de Jesús Díaz

En total, acumula 69 partidos disputados, repartidos principalmente entre Barranquilla FC, Junior de Barranquilla y su paso por las divisiones del FC Porto, tanto en el equipo Sub-19 como en el Porto B. En ese trayecto suma 2 goles y 4 asistencias, aportando desde su rol más allá del marcador. Además, registra 2.983 minutos en cancha, una cifra que habla de continuidad. En el aspecto disciplinario, recibió 4 tarjetas amarillas y una doble amonestación