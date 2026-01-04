Junior de Barranquilla ya tiene el reemplazo para figura en el mediocampo que no continúa para 2026

El retorno de la Liga BetPlay está a la vuelta de la esquina y los clubes del fútbol colombiano mueven sus influencias para tratar de adquirir a las mejores fichas para sus planteles. Junior de Barranquilla, actual campeón del FPC, busca concretar a los destacados.

Pero en medio de todos los rumores y suposiciones del mercado de transferencias hay un futbolista en particular que tiene todo concertado para desembarcar en la capital del Atlántico: Juan David Ríos. Llega en condición de agente libre desde el Deportivo Pereira.

El volante reemplazará a un ‘duro’ en el mediocampo del ‘tiburón’ que no seguirá para este 2026; la prensa de la ‘Curramba la bella’ afirma que hay un acuerdo verbal.

Junior de Barranquilla, campeón de Liga BetPlay ll-2025 Colprensa

“Lo de Ríos se dio más rápido. Ante las dificultades para renovar el contrato con Didier Moreno, quien afronta una situación personal que lo hace optar por cambiar de ciudad, Junior pensó inmediatamente en el experimentado mediocampista del Deportivo Pereira”, informaron de entrada en el periódico ‘El Heraldo’.



El mismo medio reveló que “Aunque también hacen falta un par de formalidades dentro de la negociación, Juan David Ríos ya tiene un acuerdo verbal y está a una prueba médica de vestirse de rojiblanco”.

Publicidad

El experimentado centrocampista, de 34 años, llegará este lunes 5 de enero a Barranquilla para realizarse los respectivos exámenes, al igual que los otros refuerzos del 'tiburón', que hasta el momento son Jánnenson Sarmiento, quien llegó desde Unión Magdalena, el defensor central Jean Pestaña (América de Cali) y el delantero Kevin Pérez, procedente del Deportes Tolima.

En las toldas del Junior también están atentas porque dos de sus figuras: José Enamorado y Jermein Peña están siendo monitoreados de cerca por clubes del fútbol internacional. El extremo soledeño es el que más preocupa entre los hinchas del 'tiburón' por su importancia en el frente de ataque; Gremio de Porto Alegre es el club que le sigue la pista y busca ficharlo.

Publicidad

Recordemos que el 'rojiblanco' no solo tendrá participación a nivel local para este 2026, sino que también tendrá presencia en la Copa Libertadores de América. Los dirigidos por Alfredo Arias están llamados a ser protagonistas en el certamen continental.



¿Cuándo debuta Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay I-2026?

El 'tiburón' empezará a defender la corona frente al Deportes Tolima, rival con el que midió fuerzas por el título del segundo semestre del 2025.

Antes de este duelo definirá la Superliga contra Independiente Santa Fe, en llave de ida y vuelta.