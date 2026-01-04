Síguenos en:
Gol Caracol  / Davinson Sánchez lidera el escalafón de los jugadores colombianos más influyentes en 2025

Davinson Sánchez lidera el escalafón de los jugadores colombianos más influyentes en 2025

Finalizado el año, una prestigiosa plataforma de estadísticas deportivas sacó el listado de los futbolistas de nuestro país con mayor influencia a lo largo de 2025. Hay algunas sorpresas.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 4 de ene, 2026
Davinson Sánchez con el Galatasaray.
Davinson Sánchez con el Galatasaray.
Foto: AFP

