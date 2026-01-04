Davinson Sánchez lidera el escalafón de los jugadores colombianos más influyentes en 2025

El año 2025 ha consolidado el resurgimiento de las figuras colombianas tanto en el ámbito local como internacional. Según el reciente 'Rating de Impacto' elaborado por la plataforma '365Scores', el talento 'cafetero' atraviesa un proceso de transformación donde la experiencia en Europa y el retorno de referentes al rentado local, marcan el pulso de la competitividad.

En la cima de la pirámide se encuentra Dávinson Sánchez. El defensor del Galatasaray de Turquía logró una puntuación de 2,136.85, estableciéndose como el futbolista colombiano más influyente del año que acaba de culminar. Su liderazgo en la zaga del gigante de Estambul no solo le ha permitido mantenerse en la élite europea, sino que lo posiciona como la piedra angular de la Selección Colombia; superando en métricas de consistencia a cualquier otro compatriota en el exterior.

Una de las mayores sorpresas que arroja el ránking es el dominio abrumador de Atlético Nacional. El club verde de la ciudad de Medellín ha logrado ubicar a cuatro de sus referentes en el top-10 de influencia, demostrando que el retorno de sus figuras ha elevado el nivel del fútbol profesional colombiano.

Alfredo Morelos ocupa el segundo lugar con 2,028.05 puntos, Edwin Cardona completa el podio (3°) gracias a su visión de juego, mientras que William Tesillo (5°) y David Ospina (7°) muestran el bloque dominante del equipo 'verdolaga'.



Más allá del conjunto paisa, otros clubes históricos de la Liga BetPlay han logrado situar a sus capitanes en la cima del rendimiento. Dayro Moreno, el máximo artillero histórico del FPC, ocupa la sexta posición con un puntaje de 1,781.43 vistiendo la camiseta de Once Caldas. Su capacidad de mantenerse en la élite a pesar del paso de los años es uno de los hitos más destacados del reporte.

Por su parte, el América de Cali cuenta con la influencia de Rafael Carrascal en el octavo lugar (1,716.90), consolidado como el motor del mediocampo 'escarlata'. Finalmente, Hugo Rodallega representa a Independiente Santa Fe en la novena posición con 1,695.26 puntos, reafirmando que la experiencia es un grado determinante en el fútbol actual.

El listado se completa con la presencia de James Rodríguez quien por su etapa en León de México, sostiene el cuarto lugar con 1,898.13, y el central Jhon Lucumí, que cierra el ránking en la décima posición (1,551.87) como el representante de la sangre colombiana en la Serie A con el Bolonia.

Este escalafón de 2025 confirma que el fútbol colombiano ha logrado un equilibrio saludable, mientras sus defensores brillan en Europa; la magia y el gol han vuelto a casa para fortalecer la liga local.