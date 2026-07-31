"La mentalidad de ir ganando de Santa Fe y querer más, hace mucho no se veía en el FPC"

Independiente Santa Fe sigue en carrera en la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Pablo Repetto superaron con contundencia a Caracas FC por marcador global de 5-0, clasificándose así a los octavos de final.

El ‘cardenal’ hizo una buena serie de los ‘play-offs’ contra el elenco venezolano, mostrando un grato fútbol, tanto en el estadio El Campín como en el Metropolitano de Lara.

Precisamente, en ‘Jugada Maestra’, programa que se emite por la plataforma de Ditu, hablaron del presente del rendimiento de los rojos bogotanos.

Caracas vs Santa Fe - Foto: AFP

"Hace rato, un equipo colombiano no superaba una serie de estas tan fácil y más que por el rival, por lo bueno del equipo colombiano", dijo en primera instancia el ‘profe’, Nelson Gallego.



Igualmente, Gallego resaltó el trabajo bajo los tres palos de Andrés Mosquera Marmolejo. "Es un gran arquero, subestimado, que no sé por qué razón no trasciende, pero es clave con sus atajadas".

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Mientras que Javier Hernández Bonnet destacó la mentalidad de Santa Fe para ir a por más en un partido y serie, que prácticamente tenían liquidados. Recordemos que el ‘león’ viajó a tierras patriotas con un 2-0 a favor.

"La mentalidad de ir ganando y querer más, hace mucho no se veía en el fútbol colombiano", fueron las frases de Hernández Bonnet.

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Por su parte, Norberto Peluffo indicó que el gran mérito del equipo dirigido por Pablo Repetto fue no confiarse en la ventaja que tenían.

Además, de que Caracas le había ganado a rivales como Racing y Botafogo.

Nahuel Bustos celebra gol con Santa Fe AFP

"Desde el inicio, salieron por más, nunca se conformaron ni confiaron de la ventaja de dos goles, conseguida en la ida; tienen jugadores determinantes y que marcan la diferencia. Caracas venía de ganarle a Racing y Botafogo, entonces no es cualquier cosa", sostuvo.

Ahora, en los octavos de final de la ‘otra mitad de la gloria’, Santa Fe medirá fuerzas contra River Plate. La serie iniciará en El Campín, el miércoles 12 de agosto de 2026 a las 7:30 de la noche, mientras que el duelo definitivo de vuelta será en el Monumental, el 19 de agosto, también a las 7:30 p.m.

¿Cuándo vuelve a jugar Independiente Santa Fe?

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El calendario indica que el primer campeón del fútbol colombiano tendrá acción este domingo 2 de agosto, en cumplimiento de la segunda jornada de la Liga BetPlay II-2026. El rival a enfrentar será Once Caldas, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en juego que está pactado a iniciar a las 8:00 de a noche.