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Colombiano desató locura en Athletico Paranaense; es el tercer fichaje más caro del club.

El futbolista que llega procedente del fútbol internacional, se convirtió en la tercera contratación más costosa de Athletico Paranaense con una cifra exorbitante.

Por: EFE
Actualizado: 31 de jul, 2026
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Kerwin Vargas con Athletico Paranaense
Kerwin Vargas con Athletico Paranaense
Athletico Paranaense

Athletico Paranaense anunció este viernes la contratación del atacante colombiano Kerwin Vargas, procedente del Charlotte FC estadounidense y al que fichó con un contrato por cuatro años.

El delantero de 24 años reforzará al conjunto de Curitiba inicialmente tanto en el Campeonato Brasileño como en la Copa do Brasil, las dos competiciones en las que el Paranaense continúa vivo en 2026.

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Pese a que no divulgó el valor que pagó por los derechos federativos del jugador colombiano, versiones de prensa indican que el fichaje costó 4 millones de dólares, que convierten a Vargas en la tercera contratación más costosa del Paranaense.

El atacante nacido en Santa Marta, que actuó para los equipos juveniles del Boca Juniors de Cali y del Academia Europea de Barranquilla, comenzó su carrera como profesional en 2021 en el Feirense portugués, club con el que anotó ocho goles en 31 partidos, y al año siguiente fue transferido al Charlotte FC.

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Con el Charlotte disputó la Major League Soccer en los últimos cuatro años y fue convocado para la selección colombiana sub-20. En la actual temporada anotó cuatro goles y distribuyó cuatro asistencias en 19 partidos.

"Inicié mi carrera profesional en Portugal, una experiencia que me ayudó a madurar mucho, tanto como jugador como persona. Después fui a Estados Unidos, donde viví un período muy importante en mi carrera", afirmó Vargas citado en un comunicado del conjunto paranaense.

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En el Paranaense Vargas jugará al lado del también delantero colombiano Kevin Viveros, el actual goleador del Campeonato Brasileño y el fichaje más costoso en la historia del club: 5 millones de dólares.

El segundo fichaje más costoso del equipo de Curitiba, después de Viveros y antes de Vargas, es el atacante brasileño Vitor Roque, actualmente en el Palmeiras tras haber pasado por el Barcelona español.

Tales contrataciones evidencian la estrategia del Paranaense de fichar jugadores jóvenes con gran potencial para formarlos y valorizarlos antes de transferirlos al fútbol europeo.

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