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Se calentaron los ánimos en América vs. Nacional; 'rifirrafe' de Alfredo Morelos y Rafael Carrascal

Tan pronto finalizó la primera parte, los jugadores de ambos equipos tuvieron un fuerte cruce en la mitad del campo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Rafael Carrascal y Alfredo Morelos.
Rafael Carrascal y Alfredo Morelos.
COLPRENSA.

En el estadio Pascual Guerrero, América de Cali y Atlético Nacional se enfrentaron en nuevo clásico del fútbol profesional colombiano, en el cual los ánimos se calentaron, dejando un fuerte cruce entre jugadores a la vista.

El primer tiempo culminó 0-0 y el juez central dio el pitazo final. Cuando ambos equipos se dirigían al camerino, Alfredo Morelos y Rafael Carrascal se dijeron de todo y hubo bronca de inmediato.

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Por fortuna, el suceso no pasó a mayores y los futbolistas de ambas escuadras ingresaron con mayor calma.

América de Cali vs. Nacional.
América de Cali vs. Nacional.
Pantallazo.

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