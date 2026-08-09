Se calentaron los ánimos en América vs. Nacional; 'rifirrafe' de Alfredo Morelos y Rafael Carrascal

En el estadio Pascual Guerrero, América de Cali y Atlético Nacional se enfrentaron en nuevo clásico del fútbol profesional colombiano, en el cual los ánimos se calentaron, dejando un fuerte cruce entre jugadores a la vista.

El primer tiempo culminó 0-0 y el juez central dio el pitazo final. Cuando ambos equipos se dirigían al camerino, Alfredo Morelos y Rafael Carrascal se dijeron de todo y hubo bronca de inmediato.

Por fortuna, el suceso no pasó a mayores y los futbolistas de ambas escuadras ingresaron con mayor calma.

América de Cali vs. Nacional. Pantallazo.