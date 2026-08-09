Así fue el golazo de Yeison Guzmán en América vs Nacional; primer gol que sufre Franco Armani

Apenas iban 41 segundos del segundo tiempo en América vs Nacional cuando los 'escarlatas' sorprendieron a los 'verdolagas' marcando el primer gol de la noche, gracias a Yeison Guzmán.

Tras una buena jugada colectiva, el mediocampista y capitán del equipo vallecaucano, Rafael Carrascal, se la dejó servida al '10', quien iba en solitario por la banda, y de esa manera se pudo ir para quedar mano a mano con el arquero Franco Armani.

Aunque el guardameta argentino salió rápidamente, Yeison Guzmán definió con precisión y calidad al primer palo para el 1-0 del América de Cali contra Atlético Nacional, cuando no iba ni un minuto de juego en el estadio Pascual Guerrero.

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Así fue el gol de Yeison Guzmán en América vs Nacional: