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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así fue el golazo de Yeison Guzmán en América vs Nacional; primer gol que sufre Franco Armani

Así fue el golazo de Yeison Guzmán en América vs Nacional; primer gol que sufre Franco Armani

Este domingo el clásico entre América y Nacional se abrió a los segundos de comenzar el segundo tiempo, con una buena anotación del habilidoso Yeison Guzmán, tras pase de Rafael Carrascal.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Tomás Ángel y Yeison Guzmán celebran un gol con América de Cali frente a Boyacá Chicó en la Liga BetPlay II-2026
Tomás Ángel y Yeison Guzmán celebran un gol con América de Cali frente a Boyacá Chicó en la Liga BetPlay II-2026
Twitter de América de Cali

Apenas iban 41 segundos del segundo tiempo en América vs Nacional cuando los 'escarlatas' sorprendieron a los 'verdolagas' marcando el primer gol de la noche, gracias a Yeison Guzmán.

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Tras una buena jugada colectiva, el mediocampista y capitán del equipo vallecaucano, Rafael Carrascal, se la dejó servida al '10', quien iba en solitario por la banda, y de esa manera se pudo ir para quedar mano a mano con el arquero Franco Armani.

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Aunque el guardameta argentino salió rápidamente, Yeison Guzmán definió con precisión y calidad al primer palo para el 1-0 del América de Cali contra Atlético Nacional, cuando no iba ni un minuto de juego en el estadio Pascual Guerrero.

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Así fue el gol de Yeison Guzmán en América vs Nacional:

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