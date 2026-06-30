Deiver Machado, "el hombre de fe inquebrantable y resiliente" que vive su primer Mundial

La Selección Colombia volvió a una Copa del Mundo tras no estar en la cita orbital del 2022, y uno de esos jugadores de la 'tricolor' que vive esta experiencia por primera vez es Deiver Machado. El lateral se ganó su cupo en el plantel que dirige Néstor Lorenzo, teniendo como aliados la disciplina, un espirítu resiliente, y por supuesto, un entorno familiar que siempre le ha brindado ese apoyo para no desfallecer.

Machado Mena es el orgullo de su pueblo natal, Tadó, municipio en el departamento del Chocó, que lo vio dar sus primeros toques al balón y en el que soñó con esa posibilidad de algún día vestir los colores patrios en un magno evento. Sus padres y su esposa Eimy Serna han visto de primera mano ese esfuerzo y dedicación que lo han llevado a estar hoy en día disfrutando de uno de sus sueños, el de disputar un Mundial con su país. El no rendirse ha valido la pena, pese a los obstáculos que se le han presentado en el camino. Sus seres queridos no dudan en honrar a Dios para agradecer por esta bonita oportunidad.

El trabajo de Deiver, tanto en su club Nantes, de la Ligue 1, como en la interna de la 'tricolor' en cada entrenamiento, y el ser paciente, dieron sus frutos, ya que logró alcanzar otra de esas metas, el de sumar minutos en la cita orbital en tierras norteamericanas; salió desde el 'vamos' en el empate 0-0 contra Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami, supo contrarrestar el poderío de los 'lusitanos' por la banda izquierda; tuvo un estreno correcto.

Deiver Machado, lateral de la Selección Colombia. Foto oficial de la Federación Colombiana de Fútbol

Y así, las cosas, para conocer un poco más de cómo es Deiver Machado no sólo dentro del campo de juego, sino cómo es como esposo, ese hijo y padre, en Gol Caracol dialogamos con su esposa, Eimy Serna. Nos habló de ese ser humano, más allá del jugador.



- ¿Cómo viven ustedes como familia el Mundial, teniendo en cuenta que es el primer Mundial para Deiver Machado?

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"Estamos súper felices, con mucha expectativa, apoyando siempre a nuestra selección, porque como ustedes saben, la selección nos une, nos da vida, alegra a todo un país, entonces todos estamos en función, tanto nuestras familias, como con ellos, para dar lo mejor".

- ¿Cómo ve a Déiver Machado en lo personal en este su primer Mundial?

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"Él está feliz, está agradecido con Dios, y obviamente, con mucha expectativa, su primer mundial. Pero sabemos que la va a dar, que va a hacer lo mejor que está en él, y como siempre lo decimos; el estar acá es un privilegio, y sabemos que es una oportunidad maravillosa. Agradecidos, primero con Dios, y con el técnico por haberlo tenido en cuenta para un Mundial tan importante para nuestro país".

- ¿Cómo se preparó él para tratar de quedarse con esa banda izquierda, cómo lo alientan ustedes en la familia?

"Lo primero es Dios, honrar a Dios, él lo tiene acá (corazón y mente), y si es la voluntad de Dios, así será. Entonces, todo se lo dejamos en manos del Señor. Mojica es excelente titular, es muy bueno en lo que hace, y mi esposo también es muy bueno en lo que hace. Siento que los dos, cualquiera de los dos que esté, va a ser maravilloso. Lo importante es todos en función de que nos vaya súper bien en el Mundial".

- La Selección Colombia tiene buenos carrileros...



"Estamos bién por ambos lados, por derecha, izquierda; tanto los titulares como los que están ahí esperando su oportunidad, y eso es lo más importante, que en la selección se vive ese ambiente de familia, se vive un ambiente de unión; y no solamente ellos, los muchachos, sino nosotras también como esposas. Eso es importante, que dentro y fuera de la cancha, se vea esa unión".

Deiver Machado en su debut con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: AFP

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- ¿Cómo es ese día a día de Deiver Machado, lo que la gente no conoce, cómo es ese padre, ese esposo, ese hijo?



"Deiver es 20 de 10. Es un papá extremadamente presente, de hecho tiene un día a la semana, que son los miércoles, porque en Francia los miércoles no se estudian, los niños tienen el día libre, y él dice que ese es el día de los hombres; sale con los niños, se va a jugar, se va a hacer actividades y no me dejan ir a mí, o sea, yo me quedo en casa. Pero él dice: 'Ese es mi día con mis bebés', y se va con los niños. Es excelente, un papá presente, pendiente de los niños, pendiente de cómo estoy y de cómo están sus papás, de cómo está todo su alrededor. Aparte de ser un gran jugador de fútbol, es un gran ser humano y eso yo quisiera que lo conocieran todos, que conocieran ese gran hombre que es porque es espectacular y un hombre con una fe que ustedes no se imaginan, inquebrantable".

- ¿Qué tanto amor tiene Deiver Machado por esa camiseta de la Selección Colombia, por el país?



"Demasiada. Las decisiones futbolísticas, el gran porcentaje de las decisiones futbolísticas de mi esposo, se basan en poder estar en su selección. Para él es demasiado importante su selección, el poder estar, dar lo mejor. Es un hombre demasiado esforzado, valiente; eso hace que él cada vez que llega a la selección, sienta esa llama interna y se quiera sudar esa camiseta".

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¿Qué significa para ustedes como familia de vivir toda esta experiencia con él, ese paso a paso hasta llegar hasta dónde está ahora?

"Es una sensación de orgullo porque no es un sueño de ahora, es un sueño desde niño, y ver realizar ese sueño nos llena el corazón, ver los procesos porque no ha sido fácil: las lesiones, las caídas, los cambios de equipo; son procesos que están detrás de que de pronto las personas no pueden ver, pero ustedes no se llegan a imaginar lo que siente mi esposo cuando viste esa camiseta; la emoción que le da el estar ahí; estar presente. Nosotros como familia lo que hacemos es apoyarlo, brindarle esa red de apoyo, estar siempre para él y darle tranquilidad, que es lo más importante y lo que más los muchachos necesitan cuando están concentrados".

- ¿Alguna costumbre o cábala que tengan como familia para esta cita orbital?

"Nosotros no tenemos cábalas, porque nuestro principal aliado es Dios. Nosotros somos cristianos y lo que hacemos antes de cada partido, indistintamente del partido que sea, vaya o no de titular, es orar. Nos hacemos videollamada, los niños, nosotros y oramos. Para nosotros eso es fundamental".

Deiver Machado junto a su esposa Eimy Serna. Foto tomada del IG de Deiver Machado

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- ¿Algún versículo de la Biblia que le gusta orar en familia?

"Hay uno de Colosenses que a mi esposo le encanta. Lo tiene en todas partes, lo tiene hasta en el perfil de Instagram, que dice: 'Esfuérzate y sé valiente', y eso para mi esposo, es todo el tiempo y es vital. Él dice: 'yo me esfuerzo y todos los días trato de ser valiente, no solamente por usted, sino para honrar a Dios'".

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- ¿Qué es lo que más destaca de Deiver Machado, más allá de lo futbolístico?

"Es su fortaleza, su resiliencia. Es un hombre extremadamente resiliente, él cuántas veces se cae, se levanta, y la energía que le pone a cada cosa que hace es para mí de admirar. Es un hombre demasiado disciplinado. Mi esposo no se toma un traguito de licor ni probar un vino. Es demasiado centrado, con su alimentación, con todo, en la casa y eso me hace a mí admirarlo todos los días. Siento que eso lo hace a él no solamente un buen deportista, sino que lo hace también un excelente ser humano. La disciplina y la resiliencia. Primero Dios, y esas características que él tiene en su vida, es un hombre que es muy difícil de ser quebrantado".

- Mirando atrás, ¿cuáles son las cualidades que lo han hecho más fuerte en lo personal y en lo deportivo?

"Es demasiado autocrítico y eso siento que lo hace a él todos los días ser mejor. Siento que una de las cosas en las cuales él más se esfuerza todos los días es por agradar a Dios, y mientras él vaya en esa sintonía, siento que va a ser el camino correcto. Cuando él mira atrás, y mira todo lo que ha vivido y hasta dónde ha llegado hoy, nos damos cuenta que no han sido sus fuerzas, sino que han sido las fuerzas de algo más sobrenatural".

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¿Cómo se siente usted como esposa verlo triunfar y cumplir esos sueños?



"Orgullo, felicidad, agradecimiento. Porque lo que él es hoy, y en el hombre en que se ha convertido, ha sido el fruto de tanto esfuerzo y dedicación, y verlo en esa lista ese día para mí, nosotros, fue como: 'wow; Dios lo estás haciendo'. Estamos felices y agradecidos con Dios por esta oportunidad y vamos para adelante".

Deiver Machado, lateral de la Selección Colombia. Foto oficial de la Federación Colombia de Fútbol

Sus papás y el pueblo natal, deben estar orgullosos...

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"Eso es felicidad total. Los papás, el orgullo de sus papás de verlo chiquito, verlo formarse y ver a donde está hoy, es una cosa impresionante. Mis suegros están que no caben de la felicidad, del orgullo. Mi suegro cuando vio a su hijo en esa lista no lo podía creer, ha sido demasiado bonito y eso hace especial cada momento en nuestras vidas. Agradecer por lo que está pasando, pero sobre todo, la unión familiar y el apoyo que él siente".