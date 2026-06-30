Richard Ríos, antes de enfrentar a Ghana; "Colombia ha ido poco a poco, siento que llegaremos lejos"

La fase de grupos del Mundial 2026 ya quedó atrás, y ahora, la Selección Colombia se enfoca en lo que será el compromiso por los dieciseisavos de final frente a Ghana, pactado para el viernes 3 de julio. Un partido que se prevé intenso y muy físico; así tal cual lo definió Richard Ríos.

La 'tricolor' culminó en el primer lugar del grupo K con siete puntos, mientras que las 'estrellas negras' avanzaron como una de las mejores terceras con cuatro enteros. Ríos Montoya, quien ha sido uno de los 'revulsivos' desde el banco de suplentes para la 'tricolor', sabe de las cualidades del rival, pero también de las fortalezas del combinado 'cafetero'; confía en seguir en carrera en la cita orbital en tierras norteamericanas.

"Somos un equipo que poco a poco ha ido consiguiendo las cosas, nadie nos ha regalado nada y sabemos que este es el camino; seguir trabajando fuertemente, porque vienen cosas muy importantes para la selección y para nosotros", dijo en primera instancia el volante del Benfica, en charla con los medios de comunicación.

Richard Ríos; jugador de la Selección Colombia AFP

El oriundo de Vegachí sabe que frente a un rival como Ghana no se pueden permitir errores, deben estar enfocados y atentos, ya que el elenco africano tiene buen despliegue en lo físico y punzante.



"Tenemos que seguir trabajando poco a poco, porque con mucha humildad siento que llegaremos a un lugar muy lejos. Todos estos partidos son muy difíciles y siento que se nos viene un rival de un físico, tal vez diferente al de Portugal, pero con posesión de bola, Portugal era un poco más complicado. Siento que si todos los partidos salimos a encararlos, y a mostrar todo aquello que tenemos, es mucho más difícil para el rival. Eso es lo que vamos a seguir haciendo, proponiendo nuestro juego y saliendo a buscar la victoria", terminó por indicar el centrocampista de la Selección Colombia.

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