Millonarios vs. América destaca en fecha 14 de Liga BetPlay II; Junior defiende el liderado

Junior de Barranquilla, dirigido por el entrenador uruguayo Alfredo Arias, defenderá ante Deportes Tolima el liderato de la Liga BetPlay II-2025 en la jornada 14. Además destaca el clásico entre Millonarios vs. América en el estadio El Campín, que está programado para el martes.

Los 'tiburones' están en la cima de la tabla con 25 puntos, mientras que el 'vinotinto y oro' ocupa la sexta casilla con 20 unidades y rema fuerte para mantenerse entre los ocho equipos que pasarán a la siguiente fase del campeonato.

Junior, que ha ganado 7 partidos, tiene un ataque letal que promedia más de 2 goles por partido, en tanto que Tolima viene con un desempeño irregular tras alternar buenos y malos resultados, por lo que le urge sumar para consolidar su paso a los cuadrangulares semifinales.

La formación titular del Junio contra Pasto en la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Otro encuentro que centra la atención es el que se disputará el sábado entre Envigado y Atlético Bucaramanga. Este último, junto con el Deportivo Independiente Medellín y Fortaleza, tiene un punto menos que Junior.

Envigado, que bucea casi en el fondo de la tabla con 13 puntos, busca oxígeno para alejarse del descenso. Perder es un verbo prohibido en las huestes naranjas.

Atlético Bucaramanga acumula cinco partidos sin perder contra Envigado en Primera División. Envigado lleva seis partidos consecutivos con empates como local.

Por otro lado, Boyacá Chicó (casilla 17 con 11 puntos) será el rival de turno de Atlético Nacional (quinto con 23 puntos), que necesita seguir sumando para no perder el paso de los que están arriba en la clasificación.

Atlético Nacional no ha perdido en 11 de las últimas 12 veces que se ha enfrentado a Boyacá Chicó, que confía en aumentar su racha de 8 partidos sin perder como local.

La jornada se inicia este viernes con el cruce entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira, separados por apenas dos puntos. Ambos quieren entrar entre los 8 que disputarán la fase final.

El presente del Deportivo Cali, décimo en la tabla con 17 unidades, es sombrío porque el rendimiento individual y colectivo del equipo no seduce a sus seguidores, que no se acostumbran a verlo en lugares de retaguardia.

Los pereiranos han atesorado 15 enteros, que los dejan en la casilla 12. A cinco fechas de terminar la fase 'todos contra todos' del torneo, el octavo lugar lo ocupa Alianza, con 19 unidades.

De otro lado, Millonarios y América cerrarán la jornada el martes. Los 'embajadores' suman 14 enteros, al igual que los 'diablos rojos'.

Luis Ramos (izq.), delantero del América en la previa del juego contra Junior por Copa BetPlay. X de @AmericadeCali

Partidos de la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2025:

3 de octubre

Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira

4 de octubre

Envigado vs. Atlético Bucaramanga

Unión Magdalena vs. Águilas Doradas

Llaneros vs. Fortaleza.

5 de octubre

Deportivo Pasto vs. Alianza

Junior vs. Deportes Tolima

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional.

6 de octubre

La Equidad vs. Once Caldas.

Millonarios vs. América de Cali

Aplazado: Medellín vs. Independiente Santa Fe.