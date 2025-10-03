Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios vs. América destaca en fecha 14 de Liga BetPlay II; Junior defiende el liderado

Millonarios vs. América destaca en fecha 14 de Liga BetPlay II; Junior defiende el liderado

La jornada 14 de la Liga BetPlay II-2025 presenta grandes compromisos y uno de ellos es el que protagonizarán Millonarios vs. América en el estadio El Campín.

Por: EFE
Actualizado: 3 de oct, 2025
Millonarios y América se enfrentan el martes en El Campín.
