Nacional vs. Once Caldas, el partido que donará "toda su recaudación" a damnificados del terremoto

Este miércoles 19 de agosto, Atlético Nacional y Once Caldas jugarán un partido benéfico en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, pensando en ayudar a todas las personas damnificadas por el reciente terremoto que golpeó a nuestro país.

Y justo por esto, para hablar de lo que será esta iniciativa; en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el presidente ‘verdolaga’, Sebastián Arango, intentó motivar a la gente diciendo que jugarán muchos de los titulares y que, además, todo el dinero recaudado será utilizado para suplir las necesidades de las víctimas.

“Estaremos disputando un partido amistoso con Once Caldas, en beneficio de las víctimas que resultaron a raíz del terremoto, a quienes enviamos un saludo solidario, de acompañamiento, decirles que no están solos y queremos que el fútbol como movilizador social, como ese elemento, deporte que nos saca de las duras realidades, sirva también en esta oportunidad para apoyar a las personas que se han visto afectadas por esta tragedia que vive el país y queremos, como lo hicimos contra Táchira hace unos días en beneficio de todos los hermanos de Venezuela; ahora hacerlo por nuestro país que tanto lo necesita”, indicó de entrada el máximo dirigente de Atlético Nacional.

El Atanasio nos espera mañana, para ser la casa de todos.



Los esperamos para vivir una noche donde el fútbol vuelva a ser puente para la reconstrucción del país.https://t.co/GA0BqBqcSi pic.twitter.com/pBtWQjDkZg — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 18, 2026

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¿Cómo se le dará manejo al dinero recaudado?



“Este recaudo lo hacemos nosotros y lo entregamos después a la corporación ‘Presentes’; con ellos tenemos la capacidad también de atender de manera específica algunas necesidades particulares que surgieran y eso garantiza la transparencia y la entrega correcta de todos esos recursos. Hay un fondo general, pero tenemos la capacidad, porque nos pasa internamente igual, que hay jugadores nuestros tanto del fútbol formativo como en el profesional, que tuvieron algunas afectaciones sus familias que están en la zona de mayor impacto, entonces esa conversación la tenemos abierta”.

¿Podrán ingresar hinchas del Once Caldas con sus prendas alusivas?

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“Queremos también que esto sea un espacio de convivencia, donde hemos pretendido que la hinchada del Once Caldas pueda entrar sin ningún problema con sus camisetas, acompañar al equipo, unir las dos hinchadas, entregar un mensaje de unión en medio de este difícil momento que está atravesando el país”.

¿Cómo se encuentran los jugadores de Nacional?

“Obviamente los jugadores están afectados, como estamos todos en esta situación compleja, nosotros aquí en Medellín fuimos afortunados que las condiciones físicas, no tuviéramos una afectación tan grande como en otras regiones del país; sin embargo el equipo se encontraba ese día en Cali, luego del partido que tuvimos con América, entonces obviamente el impacto y la sensación de angustia por esa situación que tuvimos que vivir y que afortunadamente no pasó a mayores; lo que hemos hecho es atender los familiares y algunas viviendas de los jugadores que están en estas zonas afectadas por el terremoto. Hay una situación de duelo y de tristeza”.

Para recuperar a Colombia nos necesitamos TODOS 💚🤍💚



El miércoles 19, el partido benéfico ante Once Caldas abre las tribunas occidental, oriental y norte para las dos hinchadas (sector norte costado occidental para la barra). Porque hoy no hay rivales; hay un país que sacar… pic.twitter.com/s1IaTmRf6Q — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 17, 2026

¿Cómo va el tema de la boletería?

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“La boletería, fue una iniciativa que salió el fin de semana. Estamos alrededor de las 5.000 boletas. Esto tiene toda la intención de ser donados los recursos que se recauden acá. Tenemos boletas desde 15.000 hasta los 60.000 pesos colombianos”.

¿Ustedes qué tuvieron que ver en el gesto de Matheus Uribe?

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“Lo de Matheus Uribe fue una iniciativa personal, nos pidió un permiso en el club para acompañar a esa población en el Chocó; nosotros acompañamos con algunas donaciones de indumentaria para llevarles alguna alegría a los niños”.