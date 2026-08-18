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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Jhon Durán tiene que entender que para ser figura del fútbol internacional tiene que portarse bien"

"Jhon Durán tiene que entender que para ser figura del fútbol internacional tiene que portarse bien"

En el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', dedicaron un tiempo para darle un vistazo a Jhon Durán, quien anotó un gol con Benfica este fin de semana y del que se tiene la esperanza de que retome un gran nivel.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Jhon Durán, delantero del Benfica en acción de juego con Casa Pia.
Jhon Durán, delantero del Benfica en acción de juego con Casa Pia.
Foto: AFP

Jhon Durán destacó en el fútbol de Portugal con Benfica, al marcar uno de los goles en el triunfo 0-7 sobre Casa Pia el domingo anterior, en partido válido por la segunda jornada. El antioqueño había ingresado al campo de juego del Estádio Municipal de Rio Maioral al minuto 59 en lugar de Vangelis Pavlidis y dos después logró inflar las redes sociales.

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Precisamente, el desempeño de Durán en las 'águilas' fue tema de conversación este martes en el programa 'Jugada Maestra' de Ditu. La mesa de panelistas, liderada por Javier Hernández Bonnet, dejaron una serie de comentarios sobre la actuación del exjugador del Al Nassr y Aston Villa, entre otros.

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"No hay un '9' en Colombia con las características que tiene él, como él. Hay un detalle que me gusta, y es cómo los compañeros (del Benfica) lo están respaldando. Se nota que sí hay un ambiente distinto", expresó Hernández Bonnet sobre Jhon Jáder.

Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Benfica.
Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Benfica.
Foto: AFP

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Por su parte, Nelson Gallego, además de referirse a la actuación de Durán con Benfica frente a Casa Pia, le envió un claro recado: tiene que portarse bien, si quiere figurar nuevamente en el balompié de élite, en el fútbol internacional.

"Ese muchacho sabe todo lo de un delantero nueve. Ya tiene la edad y va a tener un hijo, ya tiene que tener experiencia. Es sencillo, tiene que entender que para ser figura en el fútbol internacional, tiene que portarse bien", expresó Gallego.

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El entrenador complementó su argumento con que aún es joven, debido a que tiene 22 años. Toca que se enfoque en el trabajo, para que un día no muy lejano, pueda ser fichado por un club de élite en Europa.

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"Lo más importante es que tiene que pensar otra vez en hacer una gran campaña en Benfica, para que un día, un equipo grande lo compre. Tiene 22 años, seguramente puede aspirar, con buen manejo, a llegar un equipo grande. Va a encontrar el camino con seguridad, debe aprovecharlo", agregó Nelson Gallego.

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