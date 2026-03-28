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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional y una sorpresiva convocatoria para enfrentar al Pasto; anhelado regreso y cinco ausencias

Nacional y una sorpresiva convocatoria para enfrentar al Pasto; anhelado regreso y cinco ausencias

Este domingo, Atlético Nacional visitará al Deportivo Pasto en el estadio La Libertad, por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026. Acá los convocados por Diego Arias.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Atlético Nacional visita a Águilas Doradas en juego de la fecha 10 de la Liga BetPlay I-2026.
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Colprensa

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