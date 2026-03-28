Nacional y una sorpresiva convocatoria para enfrentar al Pasto; anhelado regreso y cinco ausencias

Luego de casi una semana de descanso, Atlético Nacional vuelve al ruedo este domingo 29 de marzo contra Deportivo Pasto, en el estadio La Libertad, de la capital nariñense. Para este juego, válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026, Diego Arias tuvo que improvisar en la lista de convocados, puesto que presenta cinco bajas a pesar un anhelado regreso.

Los verdolagas no podrán contar con Jorman Campuzano por sanción y con Juan Manuel Zapata, William Tesillo, Simón García y Juan Bauza por lesión. Dicho esto, Arias tuvo que recurrir a la inclusión de cuatro jugadores del equipo Sub-20: Néider Parra, Felipe Marín, Matías Lozano y Xavi Ríos.

Ahora, la buena noticia tiene que ver con el regreso de Cristian 'Chicho' Arango, quien no juega desde el 7 de marzo en la victoria 2-1 con Águilas Doradas. El delantero sufrió un fuerte golpe en su cabeza, fue llevado a un hospital y tuvo que someterse al protocolo de conmoción cerebral.

Nacional viene de vencer 3-0 a Internacional de Bogotá con goles de Juan Rengifo, Alfredo Morelso y Matías Lozano.



Convocados de Atlético Nacional

Arqueros: Harlem Castillo y Kevin Cataño



Defensas: Néider Parra, César Haydar, Andrés Felipe Román, Milton Casco, Samuel Velásquez y Cristian Uribe.

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Volantes: Felipe Marín, Matheus Uribe, Matías Lozano, Xavi Ríos, Juan Rengifo y Edwin Cardona.

Delanteros: Eduard Bello, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Cristian Arango (17) y Alfredo Morelos.



Las ausencias de Atlético Nacional

Jorman Campuzano

Pagará su segunda fecha de sanción, tras tarjeta roja directa que sufrió en partido contra Millonarios. Fecha 1 la redimió ante Internacional de Bogotá.

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Juan Manuel Zapata

Lesión muscular del isquiotibial del muslo derecho. Inicia trabajo de campo: abril 1.

William Tesillo

Contusión en rodilla derecha, retorno a entrenamientos según evolución.

Simón García

Lesión muscular de aductor del muslo derecho. Incapacidad según resultado de exámenes.

Juan Bauzá

Tendinopatía patelar de la rodilla derecha. Inicia entrenamientos grupales: marzo 29.



Convocados del Deportivo Pasto

Iago Herrerín, Geovanni Banguera, Fainer Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco, Hervin Goyes, Mateo Garavito, Enrique Serje, Harrinson Mancilla, Matías Pisano, Yéiler Góez, Diego Chávez, Johan Caicedo, Andrey Estupiñán, Jonathan Perlaza, Yeison Tolosa, José Bernal, Wilson Morelo, Heiler Moreno y Patrick Preciado.