Pablo Sabbag

Pablo Sabbag

  Jugadores del Junior en un partido de la Liga BetPlay II-2025.
    Jugadores del Junior en un partido de la Liga BetPlay II-2025.
    Colprensa
    Fútbol Colombiano

    "No me puedo morir sin jugar en Junior así sea un semestre, se me tiene que cumplir ese deseo"

    Desde la distancia hay un futbolista que sigue toda la actualidad del Junior, equipo en el que espera jugar en un tiempo cercano. ¡Entérese de quién se trata!

  Pablo Sabbag
    Pablo Sabbag, jugador de Selección de Siria y Suwon FC - Foto:
    AFP
    Colombianos en el exterior

    Es colombiano, juega en Corea del Sur, hace goles y a la par, lanza canciones en redes

    En diferentes ligas del mundo hay representación de futbolistas colombianos y en Asia nos encontramos con una historia de un hombre que vive el día a día entre guayos y acordeones.

  Pablo Sabbag en la formación de la Selección de Siria en su debut en la Copa de Asia.
    Pablo Sabbag en la formación de la Selección de Siria en su debut en la Copa de Asia.
    HECTOR RETAMAL/AFP
    Gol Caracol

    Pablo Sabbag y Siria se estrenaron en la Copa de Asia: el barranquillero fue titular

    Este sábado, la Selección de Siria hizo su debut en la competición frente a Uzbekistán y el resultado final fue 0-0. Pablo Sabbag jugó 70 minutos con los sirios.

  Pablo Sabbag, futbolista colombiano
    Pablo Sabbag celebra gol con Alianza Lima - Foto: Alianza Lima Oficial
    Colombianos en el exterior

    Pablo Sabbag y la decisión de vestir los colores de una selección nacional

    El colombiano Pablo Sabbag, del registro de Alianza Lima peruano, se refirió sobre una decisión que tomó a nivel internacional.

  Andrés Andrade y Pablo Sabbag
    Andrés Andrade cuando estaba en Alianza Lima.
    Foto: Alianza Lima Oficial
    Colombianos en el exterior

    Andrés 'Rifle' Andrade y Pablo Sabbag, en la lista de salida de Alianza Lima

    Los dos jugadores colombianos aparecen en la prensa en las últimas horas, por estar en un listado de los extranjeros que no seguirían en el mencionado club.

  Andrés Andrade y Pablo Sabbag
    Andrés Andrade cuando estaba en Alianza Lima.
    Foto: Alianza Lima Oficial
    Colombianos en el exterior

    En Perú hablan de juerga de jugadores de Alianza Lima, con Pablo Sabbag y Andrés Andrade involucrados

    Tras haberse quedado sin posibilidades de disputar las instancias finales de la Liga de Perú, varios jugadores de Alianza Lima protagonizaron un hecho que provocó la furia de varios hinchas 'aliancistas'.

  Pablo-Sabbag
    Pablo Sabbag, delantero colombiano en Alianza Lima.
    @ClubALoficial
    Gol Caracol

    Alianza Lima, con Pablo Sabbag algunos minutos, perdió 3-0 con Paranaense en la Copa Libertadores

    El equipo peruano Alianza Lima se despidió de la Copa Libertadores 2023 con una goleada. El plantel de Pablo Sabbag y compañía terminó último en el Grupo G con 4 puntos.

  Pablo Sabbag
    Pablo Sabbag, jugador del Club Alianza Lima
    Foto: AFP
    Colombianos en el exterior

    Pablo Sabbag fue elegido como el mejor jugador de la Liga de Perú, que ganó con Alianza Lima

    Este domingo, el delantero colombiano Pablo Sabbag recibió el premio al mejor futbolista de la Liga de Perú.

  Alianza Lima tiene 4 puntos en el Grupo G de la Copa Libertadores 2023.
    Alianza Lima tiene 4 puntos en el Grupo G de la Copa Libertadores 2023.
    ERNESTO BENAVIDES/AFP
    Gol Caracol

    Alianza Lima, con Pablo Sabbag, perdió 0-1 con Atlético Mineiro y quedó eliminado en Libertadores

    Alianza Lima quedó último del Grupo G a falta de una jornada, en la que tratará de obtener el cupo para la Copa Sudamericana frente al Paranaense como visitante.

  Alianza-Lima
    Pablo Sabbag y Andrés Andrade celebran el título de Liga con Alianza Lima.
    @ClubALoficial
    Colombianos en el exterior

    Pablo Sabbag y Andrés 'Rifle' Andrade se consagraron campeones de la Liga de Perú con Alianza Lima

    Los dos refuerzos colombianos de Alianza Lima, Pablo Sabbag y Andrés 'Rifle' Andrade, necesitaron de un semestre para celebrar su primer título en Perú.

La formación titular de Once Caldas contra Independiente del Valle por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
La formación titular de Once Caldas contra Independiente del Valle por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
AFP
Gol Caracol

Partidos EN VIVO HOY 24 de septiembre del 2025: horarios y programación por TV

Estos son los horarios de los partidos de fútbol EN VIVO para HOY miércoles 24 de septiembre del 2025. ¡Juega Once Caldas en la Copa Sudamericana; prográmese y no se pierda nada!

James Rodríguez
James Rodríguez celebra gol con León - Foto:
Getty Images
Colombianos en el exterior

James Rodríguez dejó "sin palabras" a todos; tras partidazo en León con gol y asistencia

El '10' colombiano James Rodríguez tuvo una noche redonda en lo individual en la Liga MX, pero su equipo no la pasa bien y hay contrastes con su presente en México.

Iker Casillas, en su etapa en la selección de España de mayores.
Iker Casillas, en su etapa en la selección de España de mayores.
Foto: AFP
Gol Caracol

Figuras mundiales que han pasado por el Mundial Sub-20; hay un ganador de Balón de Oro

Del Mundial Sub-20 han surgido jugadores que luego se han convertido en estrellas del futbol. Aquí se hará un repaso de algunos de los más importantes que jugaron esta cita en la categoría.

James Rodríguez León
James Rodríguez en acción con el Club León de México - Foto:
Getty Images
Gol Caracol

León la pasa mal en México, James Rodríguez jugó, pero piden salidas; “ya se va, fuera”

Aunque el colombiano James Rodríguez brilló con gol y asistencia, su equipo empató 2-2 con Mazatlán y el panorama es desolador para sus compañeros y su DT, Eduardo Berizzo.

Bayern Múnich Luis Díaz y Harry Kane
Bayern Múnich celebra con Luis Díaz y Harry Kane - Foto:
AFP
Gol Caracol

Alarma en Bayern Múnich por futuro de socio de Luis Díaz; por orgullo se podría ir

Hay rumbo inesperado e incierto con una de las estrellas del Bayern Múnich, quien por ir en la búsqueda de un récord en otro país y dejar su exitoso camino en Alemania.