"No me puedo morir sin jugar en Junior así sea un semestre, se me tiene que cumplir ese deseo"
Desde la distancia hay un futbolista que sigue toda la actualidad del Junior, equipo en el que espera jugar en un tiempo cercano. ¡Entérese de quién se trata!
Es colombiano, juega en Corea del Sur, hace goles y a la par, lanza canciones en redes
En diferentes ligas del mundo hay representación de futbolistas colombianos y en Asia nos encontramos con una historia de un hombre que vive el día a día entre guayos y acordeones.
Pablo Sabbag y Siria se estrenaron en la Copa de Asia: el barranquillero fue titular
Este sábado, la Selección de Siria hizo su debut en la competición frente a Uzbekistán y el resultado final fue 0-0. Pablo Sabbag jugó 70 minutos con los sirios.
Pablo Sabbag y la decisión de vestir los colores de una selección nacional
El colombiano Pablo Sabbag, del registro de Alianza Lima peruano, se refirió sobre una decisión que tomó a nivel internacional.
Andrés 'Rifle' Andrade y Pablo Sabbag, en la lista de salida de Alianza Lima
Los dos jugadores colombianos aparecen en la prensa en las últimas horas, por estar en un listado de los extranjeros que no seguirían en el mencionado club.
En Perú hablan de juerga de jugadores de Alianza Lima, con Pablo Sabbag y Andrés Andrade involucrados
Tras haberse quedado sin posibilidades de disputar las instancias finales de la Liga de Perú, varios jugadores de Alianza Lima protagonizaron un hecho que provocó la furia de varios hinchas 'aliancistas'.
Alianza Lima, con Pablo Sabbag algunos minutos, perdió 3-0 con Paranaense en la Copa Libertadores
El equipo peruano Alianza Lima se despidió de la Copa Libertadores 2023 con una goleada. El plantel de Pablo Sabbag y compañía terminó último en el Grupo G con 4 puntos.
Pablo Sabbag fue elegido como el mejor jugador de la Liga de Perú, que ganó con Alianza Lima
Este domingo, el delantero colombiano Pablo Sabbag recibió el premio al mejor futbolista de la Liga de Perú.
Alianza Lima, con Pablo Sabbag, perdió 0-1 con Atlético Mineiro y quedó eliminado en Libertadores
Alianza Lima quedó último del Grupo G a falta de una jornada, en la que tratará de obtener el cupo para la Copa Sudamericana frente al Paranaense como visitante.
Pablo Sabbag y Andrés 'Rifle' Andrade se consagraron campeones de la Liga de Perú con Alianza Lima
Los dos refuerzos colombianos de Alianza Lima, Pablo Sabbag y Andrés 'Rifle' Andrade, necesitaron de un semestre para celebrar su primer título en Perú.