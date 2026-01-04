No solo sería Enamorado; Junior podría perder a otra figura del título de Liga BetPlay

Luego de coronarse campeón de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla ya tiene la mira puesta en los desafíos de la temporada 2026, en la que tendrá participación directa en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

La dirigencia del conjunto ‘tiburón’ trabaja en la conformación de una nómina competitiva que le permita afrontar los diferentes frentes del calendario, con el objetivo de realizar una buena presentación a nivel internacional, sin descuidar la Liga BetPlay ni la Copa Colombia.

No obstante, el primer reto oficial del año para los dirigidos por Alfredo Arias será la Superliga, certamen en el que se medirán frente a Independiente Santa Fe, en una serie que reunirá a los campeones del fútbol colombiano.



¿Junior perdería a una de sus piezas claves?

Junior de Barranquilla

A falta de una confirmación oficial, el conjunto rojiblanco podría quedarse sin José Enamorado, quien tendría todo encaminado para continuar su carrera en el fútbol brasileño con el Gremio de Porto Alegre. Sin embargo, no sería la única baja sensible para el esquema de Alfredo Arias.



De acuerdo con la información del portal ‘Diario Deportes’, el mediocampista Didier Moreno, de 34 años, no continuará en las filas de Junior para la temporada 2026.

“Didier Moreno, a quien se le venció el contrato el pasado 31 de diciembre, le manifestó a la dirigencia que no seguirá siendo parte de la plantilla del equipo rojiblanco por temas familiares. Por eso, el volante reforzará al Deportivo Independiente Medellín, rechazando ofertas de equipos como Millonarios para estar cerca de su familia”, puntualizó el medio citado.

El futbolista chocoano llegó a Junior en 2020 y disputó, en todas las competiciones, un total de 284 partidos, en los que registró 20 goles y nueve asistencias, además de tres títulos con el club ‘currambero’.

Moreno inició su carrera profesional en América de Cali en 2010 y posteriormente pasó a Independiente Santa Fe, donde actuó entre 2011 y 2013. Más adelante defendió la camiseta de Atlético Huila, aunque su mejor versión la mostró con Independiente Medellín, equipo en el que jugó entre 2015 y 2019. En 2018 tuvo un paso por el fútbol europeo tras ser cedido al Deportivo La Coruña.



¿Cuándo se juega la Superliga?

El partido de ida de la Superliga entre Junior y Santa Fe se disputará el jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Por su parte, el encuentro de vuelta está programado para el 21 del mismo mes en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde se definirá el primer título del año en Colombia.