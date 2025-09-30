La Copa BetPlay vuelve este miércoles a escena con la serie entre Santa Fe y Medellín para definir al equipo que tomará rumbo a las semifinales del campeonato. Los 'leones' tienen ventaja ante el 'poderoso de la montaña', al haber impuesto condiciones en el Atanasio Girardot por 2-1.

Este vibrante compromiso entre rojos se efectuará en el estadio Metropolitano de Techo en la capital del país y en donde se espera buena cantidad de espectadores en las tribunas.

Bajas sensibles en ambos equipos

En el partido de ida de los cuartos de final en el Atanasio, Santa Fe se impuso 1- 2 con anotaciones de Cristian Mafla y Hugo Rodallega; no obstante, perdió por expulsión a Yairo Moreno. Por el lado del DIM, Alejandro Restrepo perdió una ficha en ataque, Brayan León Muñiz, quien vio la tarjeta roja al minuto 28 por una jugada infantil.

Santa Fe le ganó a Medellín el título de la Liga BetPlay I-2025. Colprensa

Opiniones de los protagonistas

Santa Fe llega a este encuentro contra Medellín en Techo con un buen resultado a cuesta, luego de haberse impuesto a La Equidad por marcador de 3-0 en la Liga BetPlay, y a esa misma dinámica le apuestan para el juego de Copa.

Publicidad

"Este es el equipo de Santa Fe, y para mí ha sido más fácil porque tengo el respaldo de los jugadores, que son muy grandes y hacen la tarea más fácil. Este es el equipo de Hugo, de Daniel, de Marmolejo, de Elvis…ellos han sacado la resiliencia ante la adversidad. Esta es otra etapa en la que necesitamos unirnos y seguir soñando con los objetivos que tenemos", esas fueron las declaraciones de Francisco López, DT interino de los 'leones' tras el duelo contra los 'aseguradores'.



Santa Fe vs. Medellín: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Copa BetPlay

En ese orden de ideas, el partido de vuelta por los cuartos de final está pactado para este miércoles 1 de octubre en Techo, y el balón rodará en dicho escenario deportivo a las 8:00 de la noche. Como es costumbre se podrá ver EN VIVO por el canal que transmite el fútbol colombiano, por TV cerrada. Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto, las jugadas virales, golazos, crónica y las reacciones de los protagonistas.