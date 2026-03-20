Se conocen más videos de las peleas en el Atanasio Girardot, en medio de Medellín vs. Junior

El partido Medellín vs. Junior de Barranquilla, del jueves anterior, por la duodécima jornada de la Liga BetPlay I-2026 se vio opacado por la invasión de algunos hinchas al gramado de juego del Atanasio Girardot. Con el paso de las horas se han conocido más videos de este lamentable suceso en el fútbol de nuestro país.

El cronómetro marcaba el minuto 79 cuando se presentó el caos y la angustia en el escenario deportivo de la capital de Antioquia. Según los reportes, al parecer, unos fanáticos del elenco 'currambero' y que fueron de incógnitos al compromiso y los cuales habrían sido descubiertos por la hinchada local, al percibir que iban a ser agredidos decidieron ingresar al gramado para salvaguardar su integridad.

Inmediatamente, el árbitro de la contienda, Andrés Rojas, decidió suspender el juego y los jugadores del Junior de Barranquilla se trasladaron al camerino mientras las autoridades trataron de controlar la situación.

En los últimos videos que circulan en las redes sociales se aprecia el instante en que los hinchas del 'tiburón' corren apresuradamente desde la tribuna occidental del Atanasio Girardot con rumbo hacia los banquillos técnicos.



Luego de la intervención de la Policía se pudo reanudar el compromiso de la jornada número doce y que dejó como ganador al Medellín por marcador de 2-0. Los goles del 'poderoso de la montaña' fueron anotados por Alexis Serna y Francisco Chaverra a los 5 y 24 minutos, respectivamente.