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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Se conocen más videos de las peleas en el Atanasio Girardot, en medio de Medellín vs. Junior

Se conocen más videos de las peleas en el Atanasio Girardot, en medio de Medellín vs. Junior

Con el paso de las horas se han conocido más videos de lo que fue la invasión de hinchas en pleno Medellín vs. Junior, por la jornada número doce de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Medellín vs. Junior, invasión de hinchas.
Medellín vs. Junior, invasión de hinchas.
Fotos: captura de pantallas de video

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