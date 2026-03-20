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Gol Caracol  / Desde España no se quedaron callados: "Nosotros estábamos como locos por jugar la Finalissima"

Desde España no se quedaron callados: "Nosotros estábamos como locos por jugar la Finalissima"

Esas fueron las palabras de Luis de la Fuente, DT de España, luego de las declaraciones desde Conmebol que afirmaban que Argentina debía ser bicampeón de la Finalissima porque la 'roja' no se presentó.

Por: EFE
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Luis de la Fuente, técnico de la Selección de España.
Luis de la Fuente, técnico de la Selección de España.
Foto: AFP

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