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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el gol de Bryan Castrillón con Junior vs Nacional por la final de Liga BetPlay I-2026

Vea el gol de Bryan Castrillón con Junior vs Nacional por la final de Liga BetPlay I-2026

Cuando recién se jugaban los primeros minutos del partido de ida, Bryan Castrillón aprovechó un rebote de Harlen Castillo e infló las redes para abrir el marcador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Bryan Castrillón celebra su gol con Junior frente a Nacional en la Liga BetPlay I-2026
Bryan Castrillón celebra su gol con Junior frente a Nacional en la Liga BetPlay I-2026
AFP

Junior de Barranquilla prendió la fiesta en el estadio Romelio Martínez. Sobre el minuto 7', Cristian Barrios se hizo con el balón, por el costado derecho, tras un buen control, encaró, se perfiló y sacó un potente remate. Harlen Castillo atajó, pero su rebote quedó corto y eso fue aprovechado por Bryan Castrillón, quien definió a la perfección para poner el 1-0 contra Atlético Nacional.

Bryan Castrillón
Bryan Castrillón celebra gol con Junior - Foto:
AFP

Vea el gol de Bryan Castrillón con Junior vs Nacional por la final de Liga BetPlay I-2026

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