Vea el gol de Bryan Castrillón con Junior vs Nacional por la final de Liga BetPlay I-2026

Junior de Barranquilla prendió la fiesta en el estadio Romelio Martínez. Sobre el minuto 7', Cristian Barrios se hizo con el balón, por el costado derecho, tras un buen control, encaró, se perfiló y sacó un potente remate. Harlen Castillo atajó, pero su rebote quedó corto y eso fue aprovechado por Bryan Castrillón, quien definió a la perfección para poner el 1-0 contra Atlético Nacional.

Bryan Castrillón celebra gol con Junior - Foto: AFP

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