Después de un largo camino y a pocos días de que inicie el Mundial 2026, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se instalaron en la final y medirán fuerzas en busca del título de la Liga BetPlay I 2026. La serie empieza este martes 2 de junio, en el estadio Romelio Martínez, y ninguno de los entrenadores se guardó nada. Prueba de ello son las nóminas que presentaron, con la presencia de varias de sus figuras.

Alineaciones titulares confirmadas de Junior y Nacional para la final de Liga BetPlay I-2026

Junior de Barranquilla: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermain Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Bryan Castrillón, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento; y Luis Fernando Muriel. D.T.: Alfredo Arias.

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Andrés Felipe Román, William Tesillo, César Haydar, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Juan Manuel Rengifo; Nicolás Rodríguez, Eduard Bello y Alfredo Morelos. D.T.: Diego Arias.

El 11 para el juego de hoy. #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/CBqiFpBefr — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 3, 2026

Datos de la final de ida de la Liga BetPlay I-2026

Día: martes 2 de junio.

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Romelio Martínez.

Transmisión: WIN Sports.



Árbitros para el partido entre Junior y Nacional

Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).

Carlos Ortega (Bolívar). Asistente Nro. 1: Jhon Gallego (Caldas).

Jhon Gallego (Caldas). Asistente Nro. 2: Richard Ortiz (Quindío).

Richard Ortiz (Quindío). Cuarto Árbitro: José Bautista (Tolima).

José Bautista (Tolima). VAR: Never Manjarrez (Córdoba).

Never Manjarrez (Córdoba). AVAR: John León (Caldas).

¿Cuándo es el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay I-2026?

Aunque no se ha confirmado la hora, a la espera de que la Dimayor de a conocer la programación en un comunicado, se sabe que el duelo definitivo se llevará a cabo el próximo lunes 8 de junio, en el estadio Atanasio Girardot, de la ciudad de Medellín. Allí, se conocerá el campeón del primer semestre del 2026.