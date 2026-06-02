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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alineaciones titulares confirmadas de Junior y Nacional para la final de Liga BetPlay I-2026

Alineaciones titulares confirmadas de Junior y Nacional para la final de Liga BetPlay I-2026

Todo listo para el partido de ida, en el estadio Romelio Martínez, luego de que Alfredo Arias, técnico de Junior, y Diego Arias, entrenador de Nacional, eligieran sus once.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Cristian Barrios, jugador de Junior de Barranquilla, y Nicolás Rodríguez, futbolista de Atlético de Nacional
Cristian Barrios, jugador de Junior de Barranquilla, y Nicolás Rodríguez, futbolista de Atlético de Nacional
Twitter de Junior / Twitter de Nacional

Después de un largo camino y a pocos días de que inicie el Mundial 2026, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se instalaron en la final y medirán fuerzas en busca del título de la Liga BetPlay I 2026. La serie empieza este martes 2 de junio, en el estadio Romelio Martínez, y ninguno de los entrenadores se guardó nada. Prueba de ello son las nóminas que presentaron, con la presencia de varias de sus figuras.

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Junior de Barranquilla: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermain Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Bryan Castrillón, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento; y Luis Fernando Muriel. D.T.: Alfredo Arias.

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Andrés Felipe Román, William Tesillo, César Haydar, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Juan Manuel Rengifo; Nicolás Rodríguez, Eduard Bello y Alfredo Morelos. D.T.: Diego Arias.

Datos de la final de ida de la Liga BetPlay I-2026

Día: martes 2 de junio.
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.
Transmisión: WIN Sports.

Árbitros para el partido entre Junior y Nacional

  • Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).
  • Asistente Nro. 1: Jhon Gallego (Caldas).
  • Asistente Nro. 2: Richard Ortiz (Quindío).
  • Cuarto Árbitro: José Bautista (Tolima).
  • VAR: Never Manjarrez (Córdoba).
  • AVAR: John León (Caldas).

¿Cuándo es el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay I-2026?

Aunque no se ha confirmado la hora, a la espera de que la Dimayor de a conocer la programación en un comunicado, se sabe que el duelo definitivo se llevará a cabo el próximo lunes 8 de junio, en el estadio Atanasio Girardot, de la ciudad de Medellín. Allí, se conocerá el campeón del primer semestre del 2026.

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