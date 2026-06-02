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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el segundo gol de Luis Muriel con Junior vs Nacional en la final de Liga BetPlay I-2026

Vea el segundo gol de Luis Muriel con Junior vs Nacional en la final de Liga BetPlay I-2026

Con clase y calidad, Luis Muriel se hizo cargo de un penalti, en un momento clave, e infló las redes, engañando al guardameta, Harlen 'Chipi Chipi' Castillo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Luis Muriel, delantero de Junior de Barranquilla, celebra su segundo gol contra Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay I-2026
Luis Muriel, delantero de Junior de Barranquilla, celebra su segundo gol contra Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay I-2026
AFP

Luis Muriel demostró por qué llegó por todo lo alto a Junior de Barranquilla. Esta clase de jugadores tienen que demostrar su calidad en juegos determinantes y así lo hizo en la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026. Este martes 2 de junio, en el estadio Romelio Martínez, se fue de doblete contra Atlético Nacional. El primero de ellos llegó al minuto 36', tras una acción colectiva del 'tiburón', y, posteriormente, al 53', se hizo cargo de un penalti y puso el 3-0.

Luis Fernando Muriel festeja su gol con Junior al Palmeiras en Copa Libertadores.
Luis Fernando Muriel festeja su gol con Junior al Palmeiras en Copa Libertadores.
Foto: AFP

Vea el segundo gol de Luis Muriel con Junior vs Nacional en la final de Liga BetPlay I-2026

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