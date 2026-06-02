Luis Muriel demostró por qué llegó por todo lo alto a Junior de Barranquilla. Esta clase de jugadores tienen que demostrar su calidad en juegos determinantes y así lo hizo en la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026. Este martes 2 de junio, en el estadio Romelio Martínez, se fue de doblete contra Atlético Nacional. El primero de ellos llegó al minuto 36', tras una acción colectiva del 'tiburón', y, posteriormente, al 53', se hizo cargo de un penalti y puso el 3-0.

Luis Fernando Muriel festeja su gol con Junior al Palmeiras en Copa Libertadores. Foto: AFP

Vea el segundo gol de Luis Muriel con Junior vs Nacional en la final de Liga BetPlay I-2026