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Gol Caracol  / Galatasaray, con Dávinson Sánchez, recibe respeto del Barcelona, antes de duelo de Champions League

Galatasaray, con Dávinson Sánchez, recibe respeto del Barcelona, antes de duelo de Champions League

El técnico del equipo catalán, Hansi Flick, se mostró precavido con el estilo de juego del Galatasaray, donde una de sus figuras es el colombiano Dávinson Sánchez. Le tiene precaución al estadio.

Por: EFE
Actualizado: 12 de oct, 2026
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Dávinson Sánchez, defensa central del Galatasaray, en un partido de la Liga de Turquía
Dávinson Sánchez, defensa central del Galatasaray, en un partido de la Liga de Turquía
Getty Images

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha valorado este lunes, en la previa del partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones contra el Galatasaray turco, que el estadio Ali Sami Yen genera "una de las mejores atmósferas del mundo" del fútbol.

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"Tenemos que estar listos para este ambiente, pues es una de las mejores atmósferas que existen en un estadio de fútbol en el mundo. El sonido del estadio es increíble, se puede ver en los resultado que han logrado contra grandes equipos", ha señalado el preparador alemán desde la sala de prensa del estadio.

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Flick ha asegurado que el Galatasaray "ha mejorado mucho" en los último años y tiene "unos jugadores muy buenos, sobre todo en ataque", por lo que ha subrayado la necesidad de "defender como una unidad".

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"Siempre nos adaptamos al oponente, lo único que queremos es ganar. El Galatasaray es un equipo al que le gusta jugar al fútbol, es un gran equipo", ha añadido.

Aunque no ha dado pistas sobre la alineación, Flick ha confirmado que el delantero brasileño Gabriel Jesus está preparado para ser titular si lo considera oportuno, y ha calificado su fichaje este verano como "una pequeña sorpresa", pues se trata de un futbolista "de muy alto nivel" y "una persona fantástica".

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El entrenador del Barcelona ha afirmado que no siente presión por mantener el nivel del equipo, vencedor en los nueve partidos jugados hasta el momento, sino que para él lo que se ve sobre el césped es "el resultado de cómo son los entrenamientos".

Galatasaray vs Barcelona Champions League
Galatasaray vs Barcelona por Champions League - Fotos:
AFP

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"Estoy muy contento de ver cómo entrenamos y del ambiente que hay en el vestuario, pero cada partido es distinto y tenemos que demostrar quiénes somos. Para nosotros es un privilegio estar en esta situación, pero en el fútbol todo cambia muy rápido y tenemos que estar muy concentrados", ha reflexionado.

Flick ha insistido en que el equipo "trabaja duro cada día" y en que "el camino hasta el final de la temporada es largo", por lo que espera que sus futbolistas mantengan "la mentalidad, la intensidad y la confianza" que han demostrado hasta ahora.

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Además, el técnico alemán ha confesado que, tras un verano en que nueve futbolistas ganaron el Mundial con España, los internacionales tienen "hambre para seguir" compitiendo por todos los títulos con la camiseta del Barcelona.

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