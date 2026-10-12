Síguenos en:
Tendencias:
YERRY MINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Gustavo Puerta no se achica en los clásicos y lo tildan como el "diamante" del Olympiacos

Gustavo Puerta no se achica en los clásicos y lo tildan como el "diamante" del Olympiacos

El equipo del mediocampista colombiano Gustavo Puerta derrotó 1-0 al Panathinaikos en el derbi griego, que tuvo como uno de los mejores jugadores al vallecaucano, quien tiene sorprendidos a todos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de oct, 2026
Comparta en:
Gustavo Puerta Olympiacos
Gustavo Puerta, colombiano en el Olympiacos
Olympiacos Oficial

Olympiacos venció 1-0 al Panathinaikos en el clásico griego que acaparó las miradas este fin de semana, y como se ha vuelto costumbre, el futbolista colombiano Gustavo Puerta fue una de las figuras, mostrando el carácter y la calidad que lo caracteriza dentro de la cancha.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El mediocampista vallecaucano no pasó desapercibido en este encuentro en Europa, y tras la victoria la prensa y los hinchas destacaron, sorprendido por el alto nivel que ha mostrado y la rápida adaptación al equipo, instalándose entre los titulares desde que fue contratado procedente del Racing de Santander (España).

Publicidad

Últimas noticias

Jorge Carrascal Flamengo
Colombianos en el exterior

"Jorge Carrascal ni siquiera jugó con Colombia en el Mundial 2026; pero decisivo en Flamengo"

Yerry Mina Cagliari vs Juventus
Colombianos en el exterior

Yerry Mina responde a acusaciones por provocador en Italia; tuvo cruce con DT de Juventus

Por eso, la 'Gazzetta' de Grecia lo catalogó como "el diamante llamado Gustavo Puerta", y resaltando que "esta convincente imagen en la segunda parte, cuando el Olympiacos se quedó con diez jugadores, ofrece otra perspectiva de cara al futuro".

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe.
Fútbol Colombiano

Hugo Rodallega y los problemas para jugar en El Campín; “debería ser prioridad para fútbol”

Publicidad

Para profundizar más sobre su actuación en el clásico frente al Panathinaikos, el el citado medio griego explicaron que "el mediocampista internacional colombiano es un gran jugador y ya se aprecian sus primeros buenos ejemplos. En una ocasión, controlaba el balón mientras tres o cuatro jugadores se le acercaban".

Sumado a eso, lo que más destaca de Gustavo Puerta es que "recortó, compartió, luchó y, en general, demostró su calidad de estrella", características que han hecho al jugador, de apenas 23 años, tener un ascenso en su fútbol, no solo a nivel de clubes, sino también aportando en la Selección Colombia, en la que se afianzó como inicialista en pleno Mundial 2026, quitándole el lugar a otros de experiencia como Richard Ríos.

Gustavo Puerta, jugador colombiano.
Gustavo Puerta, jugador colombiano.
Olympiacos.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Lo cierto es que todo apunta a que el paso del oriundo de La Victoria por Grecia con la camiseta del Olympiacos será breve, por su alto nivel y su juventud, que lo llevarían a una mejor liga de Europa. De hecho, se habla que la próxima temporada podría convertirse en nuevo jugador del Nottingham Forest, de la Premier League, club que tiene al mismo dueño del cuadro de El Pireo, y donde actualmente milita Daniel Muñoz.

Yerry Mina Cagliari Juventus
Colombianos en el exterior

Yerry Mina, con polémicas acciones en Cagliari 1-1 Juventus; "no sabe de juego limpio"

Kener González golazo chilena
Fútbol Colombiano

Golazo de chilena en el fútbol colombiano, de un jugador de Selección Colombia; ¿para Premio Puskás?

Publicidad

Relacionados

Gustavo Puerta

Olympiacos

Publicidad

Publicidad

Publicidad