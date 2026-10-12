Gustavo Puerta no se achica en los clásicos y lo tildan como el "diamante" del Olympiacos

Olympiacos venció 1-0 al Panathinaikos en el clásico griego que acaparó las miradas este fin de semana, y como se ha vuelto costumbre, el futbolista colombiano Gustavo Puerta fue una de las figuras, mostrando el carácter y la calidad que lo caracteriza dentro de la cancha.

El mediocampista vallecaucano no pasó desapercibido en este encuentro en Europa, y tras la victoria la prensa y los hinchas destacaron, sorprendido por el alto nivel que ha mostrado y la rápida adaptación al equipo, instalándose entre los titulares desde que fue contratado procedente del Racing de Santander (España).

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Por eso, la 'Gazzetta' de Grecia lo catalogó como "el diamante llamado Gustavo Puerta", y resaltando que "esta convincente imagen en la segunda parte, cuando el Olympiacos se quedó con diez jugadores, ofrece otra perspectiva de cara al futuro".

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Para profundizar más sobre su actuación en el clásico frente al Panathinaikos, el el citado medio griego explicaron que "el mediocampista internacional colombiano es un gran jugador y ya se aprecian sus primeros buenos ejemplos. En una ocasión, controlaba el balón mientras tres o cuatro jugadores se le acercaban".



Sumado a eso, lo que más destaca de Gustavo Puerta es que "recortó, compartió, luchó y, en general, demostró su calidad de estrella", características que han hecho al jugador, de apenas 23 años, tener un ascenso en su fútbol, no solo a nivel de clubes, sino también aportando en la Selección Colombia, en la que se afianzó como inicialista en pleno Mundial 2026, quitándole el lugar a otros de experiencia como Richard Ríos.

Gustavo Puerta, jugador colombiano. Olympiacos.

Lo cierto es que todo apunta a que el paso del oriundo de La Victoria por Grecia con la camiseta del Olympiacos será breve, por su alto nivel y su juventud, que lo llevarían a una mejor liga de Europa. De hecho, se habla que la próxima temporada podría convertirse en nuevo jugador del Nottingham Forest, de la Premier League, club que tiene al mismo dueño del cuadro de El Pireo, y donde actualmente milita Daniel Muñoz.