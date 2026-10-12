Harry Kane y la única deuda con Bayern Múnich; ¿le ayudará Luis Díaz a saldarla?

La relación entre el Bayern Múnich y el delantero inglés Harry Kane ha sido hasta ahora un vínculo fructífero y que, al margen de los récords personales que ha logrado y puede alcanzar el jugador, tiene todavía como asignatura pendiente el título de la Champions League.

En su primera temporada, Kane marcó 15 goles tras 10 jornadas, mejorando el registro de Gerd Müller de la campaña 1968-1969. En la primera vuelta llegó a 22 tantos, superando el registro que había tenido Robert Lewandowski en 2020-2021.

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Kane fue goleador de la Bundesliga con 36 goles, más que ningún otro en su primera temporada en la máxima categoría del fútbol alemán.

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Sin embargo, su primera campaña fue también la primera en 13 años que el Bayern cerró sin títulos, incluido la Bundesliga -que fue para el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso-. En la Liga de Campeones -en la que Kane compartió el primer lugar en la tabla de goleadores con Kylian Mbappé, con ocho tantos- el equipo alemán fue eliminado en semifinales por el Real Madrid.



Ello llevó a que se hablara de la maldición de Harry Kane, ya que el jugador tampoco había logrado ningún título en su etapa en el Tottenham. Pero los títulos empezarían a llegar en la temporada siguiente.

El fin de la maldición

En 2025 el Bayern ganó la Bundesliga y Kane fue otra vez máximo goleador, aunque en esta ocasión sólo con 26 tantos, muy lejos del récord de 41 goles que aún mantiene Lewandowski. Además, el delantero inglés fue elegido como el mejor jugador de la temporada en Alemania.

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En la siguiente temporada Kane volvería a ser el máximo goleador, siendo el primero en conseguirlo en sus tres primeras temporadas. El Bayern ganó el doblete y ya nadie hablaba de la presunta maldición de Harry Kane.

En la temporada actual Kane ha seguido sumando. En la victoria por 7-0 el 18 de septiembre pasado ante el Union Berlín, Kane marcó dos tantos, completando 101 goles en la Bundesliga con lo que alcanzó un récord al convertirse en el jugador que más rápido ha alcanzado las 100 anotaciones en el torneo alemán.

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Kane necesitó para ello 98 partidos. Su antecesor, Dieter Müller, había necesitado 129 y el legandario Gerd Müller 136.

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich Foto: AFP

Algo curioso es que, tras ese partido, cuando se le habló de su récord el inglés se mostró sorprendido, lo que ha sido visto como una muestra de que el delantero tiene la vista más centrada en los éxitos del equipo que en su palmarés individual.

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Cuando se le pregunta por la posibilidad de ganar el Balón de Oro, suele decir que se trata de algo que no está en sus manos.

No sólo goles

Ya al llegar a Múnich, en su presentación, Kane dijo que su juego no era sólo hacer goles. Si se repasan su estadísticas y si se mira lo que hace semana a semana en el campo se puede constatar.

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Por un lado, están sus asistencias, 10 en su primera temporada, 12 en la segunda y 7 en la tercera. En la última jornada, en el empate 2-2 ante el Augsburgo, fueron suyos los dos pases para los goles de Ismael Saibari y Nathaniel Brown.

Harry Kane, delantero y figura del Bayern Múnich. Foto: Getty Imágenes

Pero, más allá de ello, destaca la presencia que tiene Kane en casi todo el campo, su colaboración con el trabajo defensivo y, sobre todo, sus pases largos cuando se echa atrás y aparece como un centrocampista más y suelta balones precisos para que sean aprovechados por Michael Olise o Luis Díaz.

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El contrato de Kane con el Bayern vence a finales de esta temporada y desde hace meses se está trabajando en su renovación. Según el director deportivo, Max Eberl, todavía hay algunos detalles por aclarar pero las perspectivas son buenas.