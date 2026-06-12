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Gol Caracol  / Gianni Infantino y la 'pulla' a Italia en el Mundial 2026; "quizás se clasificaría con 64 equipos"

Gianni Infantino y la 'pulla' a Italia en el Mundial 2026; "quizás se clasificaría con 64 equipos"

El presidente de la FIFA, dio a conocer su opinión frente a la ausencia del seleccionado italiano en el Mundial 2026. A la vez, que reveló detalles sobre el próximo Mundial

Por: EFE
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el sorteo del Mundial 2026
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el sorteo del Mundial 2026
Foto: AFP

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ironizó con la ausencia de la Selección de Italia para disputar el Mundial 2026, al señalar que con un eventual aumento de 48 a 64 selecciones "quizás" lograría clasificarse, después de que haya quedado fuera por tercera vez consecutiva, unas palabras criticadas este viernes en el país.

"Por ahora disfrutamos de este primer Mundial histórico con 48 equipos. Quizás Italia se clasificaría con 64 equipos. Podría ampliarlo a 228 para ver si se clasifican", dijo en declaraciones a la televisión brasileña CazéTV antes del partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica.

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Estas palabras, pronunciadas en tono distendido, se volvieron virales este viernes en Italia después de que diversos medios deportivos las difundieran, lo que generó críticas hacia el dirigente. Los aficionados de la 'Azzurra' lo consideraron inapropiado y una falta de respeto hacia la tetracampeona del mundo, que atraviesa una profunda crisis tras quedarse fuera de la competición y cuyos seguidores aún arrastran la resignación de ver cómo la gran cita comienza sin su selección.

Las declaraciones de Infantino se produjeron después de que se le preguntara por la posibilidad de ampliar en el futuro el número de selecciones participantes en el Mundial. El dirigente explicó que la cuestión fue planteada en el Consejo de la FIFA, aunque subrayó que por ahora el organismo está centrado en la primera edición del torneo con 48 equipos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Gianni Infantino, presidente de la FIFA
AFP

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"El punto es que incluso con 64 equipos no necesariamente habría más partidos, o bien habría el mismo número de partidos pero con una participación cada vez más amplia de selecciones de todo el mundo. No lo sé", dijo. Italia no disputa un Mundial desde Brasil 2014, donde cayó en la fase de grupos, y encadena tres ausencias consecutivas en Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canada 2026.

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