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Gol Caracol  / El árbitro al que le cerraron las puertas para el Mundial 2026, recibido por todo lo alto en Somali

El árbitro al que le cerraron las puertas para el Mundial 2026, recibido por todo lo alto en Somali

Luego de que le fuera negada la entrada a Estados Unidos, país que hace parte de una de las sedes del Mundial 2026. el arbitro fue recibido como héroe en su regreso a África.

Por: EFE
Actualizado: 10 de jun, 2026
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Omar Abdulkadir Artan
Omar Abdulkadir Artan; arbitro
AFP

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue denegada la semana pasada cuando iba a participar en el Mundial 2026, fue recibido este miércoles como un héroe a su regreso a Somalia.

Decenas de personas, incluidos aficionados, periodistas y autoridades, dieron la bienvenida en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de la capital, Mogadiscio, al colegiado, que debía convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia de la Copa del Mundo, según imágenes difundidas por medios locales.

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Embutido en un chándal negro de la FIFA, el árbitro recibió ramos de flores y una gran bandera nacional que se acabó poniendo a modo de capa. "No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré", afirmó Artan en declaraciones difundidas por la televisión pública somalí.

"Les prometo que en el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia", aseguró. El árbitro agradeció, asimismo, las muestras de apoyo recibidas en los últimos días tras conocerse la decisión de las autoridades migratorias estadounidenses.

Por su parte, el ministro somalí de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, subrayó que Artan "ha elevado el nombre del pueblo somalí" y afirmó que el revés sufrido "no lo detendrá" en su carrera profesional. También el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, expresó su respaldo al colegiado y manifestó su deseo de que llegue a convertirse en "el mejor árbitro del mundo".

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El caso provocó una fuerte reacción en Somalia después de que las autoridades estadounidenses impidieran la entrada de Artan al país el pasado 6 de junio tras aterrizar en Miami procedente de Estambul. Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicó que el árbitro fue considerado "inadmisible" por problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes

Omar Abdulkadir Artan
Omar Abdulkadir Artan; arbitro
AFP

El Gobierno somalí calificó el martes de "lamentable" el incidente y anunció gestiones diplomáticas para solicitar explicaciones a Washington y a la FIFA. Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), iba a convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido mundialista. La Copa del Mundo comienza este jueves y se disputará hasta el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

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