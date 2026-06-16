Increíble cifra de espectadores en los primeros días del Mundial 2026; FIFA lo confirmó

El Mundial 2026 ha alcanzado el millón de aficionados en los estadios en los primeros cinco días de competición, anunció la FIFA, gracias a unos primeros partidos de competición que han registrado estadios con un 99'5 del aforo lleno y un promedio de 63.000 espectadores en las gradas.

"Wow! 1 millón de fans en los estadios", señala en su cuenta de Instagram el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que aparece en una foto junto al aficionado que compró la entrada del primer millón. "Felicidades a Aaron Bren, que fue el aficionado un millón en esta @fifaworldcup y un enorme agradecimiento a todos nuestros apasionados seguidores que continúan llenando estadios", publica.

La Copa del Mundo 2026 batirá el récord histórico de asistencia a los estadios que se estableció en 1994, en Estados Unidos, con 3.5 millones de espectadores totales. Con el nuevo formato de 48 selecciones y 104 partidos, el torneo podría alcanzar hasta 6.5 millones de aficionados

Estadio Azteca, en Ciudad de México. AFP.

Infantino: "Estoy muy feliz de ver a Irán en el Mundial"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que se siente "muy feliz" al ver a la selección de Irán en el Mundial 2026 y destacó que su primer encuentro ante Nueva Zelanda forma parte "de la historia" de esta edición.



Infantino, presente en las gradas del SoFi Stadium de Los Ángeles (Estados Unidos) para ver el partido entre ambas selecciones, mostró su emoción tras el empate, tal y como dejó ver en un vídeo colgado en la red social Instagram.

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"De nuevo, un estadio lleno en Los Ángeles, unos 70.000 espectadores. Un partido precioso y emocionante. El partido entre Irán y Nueva Zelanda, 2-2 al final, grandes momentos y goles. Estaba muy, muy contento de ver al equipo iraní jugar en el Mundial 2026. Esto es parte de la historia de este Mundial y apreciamos mucho a la selección de Irán", recalcó.

En el mismo vídeo, el presidente de la FIFA se mostró en el vestuario del combinado asiático, al que felicitó tras su actuación en su debut en el Grupo G, en el que también están Bélgica y Egipto.

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"Enhorabuena a todos. Estoy muy contento de veros aquí y de que hayáis jugado", dijo a los jugadores.