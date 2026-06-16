¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia en su primer partido de los mundiales que ha jugado?

La Selección Colombia está a horas de comenzar un nuevo capítulo en su historia mundialista. Este miércoles 17 de junio, la 'tricolor' debutará frente a Uzbekistán por la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026, en un partido que marcará el regreso del equipo colombiano al torneo más importante del fútbol después de ocho años.

En la previa aparece una pregunta inevitable: ¿cómo le ha ido históricamente a Colombia en sus estrenos mundialistas?

La respuesta muestra una mezcla de comienzos difíciles, debuts históricos y algunos arranques que terminaron convirtiéndose en campañas inolvidables.

Colombia ha disputado seis Copas del Mundo antes de 2026: 1962, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018. Esta edición representa su séptima participación mundialista.



El primer estreno fue en Chile 1962, cuando Colombia disputó por primera vez una Copa del Mundo. La 'tricolor' cayó 2-1 frente a Uruguay, pero ese partido dejó un dato histórico: Francisco “Cobo” Zuluaga convirtió de penalti el primer gol de Colombia en la historia de los mundiales.

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Para Italia 1990, Colombia regresó después de 28 años de ausencia y debutó con empate 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos. El gol colombiano fue obra de Bernardo Redín, quien aprovechó una jugada colectiva para abrir el camino de una campaña que terminaría con clasificación a octavos de final.

Bernardo Redín en Colombia vs. Emiratos Árabes Unidos en el Mundial de 1990. AFP.

En Estados Unidos 1994, el estreno terminó con derrota 3-1 frente a Rumania. El único descuento colombiano llegó por intermedio de Adolfo “El Tren” Valencia, quien mantuvo con vida al equipo durante algunos minutos del encuentro.

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Cuatro años después, en Francia 1998, Colombia volvió a comenzar con derrota, esta vez 1-0 ante Rumania, en un partido en el que la selección no logró marcar y quedó condicionada desde el inicio del grupo.

La historia cambió por completo en Brasil 2014. Colombia goleó 3-0 a Grecia y tuvo tres protagonistas distintos: Pablo Armero abrió el marcador, Teófilo Gutiérrez amplió la ventaja y James Rodríguez selló la victoria en el que sigue siendo el mejor estreno colombiano en una Copa del Mundo.

Finalmente, en Rusia 2018, el debut fue derrota 2-1 frente a Japón. El gol colombiano fue anotado por Juan Fernando Quintero, que sorprendió con un cobro de tiro libre por debajo de la barrera para igualar parcialmente el partido.