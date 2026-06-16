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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia en su primer partido de los mundiales que ha jugado?

¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia en su primer partido de los mundiales que ha jugado?

La Selección Colombia debuta este miércoles 17 de junio contra Uzbekistán y por eso en Gol Caracol repasamos como le ha ido en sus primer partido en las Copas del Mundo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
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La Selección Colombia en preparación para el Mundial 2026.
La Selección Colombia en preparación para el Mundial 2026.
Foto: Getty Imágenes

La Selección Colombia está a horas de comenzar un nuevo capítulo en su historia mundialista. Este miércoles 17 de junio, la 'tricolor' debutará frente a Uzbekistán por la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026, en un partido que marcará el regreso del equipo colombiano al torneo más importante del fútbol después de ocho años.

En la previa aparece una pregunta inevitable: ¿cómo le ha ido históricamente a Colombia en sus estrenos mundialistas?

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La respuesta muestra una mezcla de comienzos difíciles, debuts históricos y algunos arranques que terminaron convirtiéndose en campañas inolvidables.

Colombia ha disputado seis Copas del Mundo antes de 2026: 1962, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018. Esta edición representa su séptima participación mundialista.

El primer estreno fue en Chile 1962, cuando Colombia disputó por primera vez una Copa del Mundo. La 'tricolor' cayó 2-1 frente a Uruguay, pero ese partido dejó un dato histórico: Francisco “Cobo” Zuluaga convirtió de penalti el primer gol de Colombia en la historia de los mundiales.

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Para Italia 1990, Colombia regresó después de 28 años de ausencia y debutó con empate 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos. El gol colombiano fue obra de Bernardo Redín, quien aprovechó una jugada colectiva para abrir el camino de una campaña que terminaría con clasificación a octavos de final.

Bernardo Redín en Colombia vs. Emiratos Árabes Unidos en el Mundial de 1990.
Bernardo Redín en Colombia vs. Emiratos Árabes Unidos en el Mundial de 1990.
AFP.

En Estados Unidos 1994, el estreno terminó con derrota 3-1 frente a Rumania. El único descuento colombiano llegó por intermedio de Adolfo “El Tren” Valencia, quien mantuvo con vida al equipo durante algunos minutos del encuentro.

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Cuatro años después, en Francia 1998, Colombia volvió a comenzar con derrota, esta vez 1-0 ante Rumania, en un partido en el que la selección no logró marcar y quedó condicionada desde el inicio del grupo.

La historia cambió por completo en Brasil 2014. Colombia goleó 3-0 a Grecia y tuvo tres protagonistas distintos: Pablo Armero abrió el marcador, Teófilo Gutiérrez amplió la ventaja y James Rodríguez selló la victoria en el que sigue siendo el mejor estreno colombiano en una Copa del Mundo.

Finalmente, en Rusia 2018, el debut fue derrota 2-1 frente a Japón. El gol colombiano fue anotado por Juan Fernando Quintero, que sorprendió con un cobro de tiro libre por debajo de la barrera para igualar parcialmente el partido.

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