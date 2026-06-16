Cuál sería la probable titular de Argentina vs Argelia HOY y qué pasará con Lionel Messi

La Selección Argentina se prepara para su estreno en el Mundial 2026 frente a Argelia y, a pocas horas del encuentro, empiezan a definirse los nombres que estarían desde el arranque. El compromiso corresponde a la fecha 1 del Grupo J, se disputará hoy 16 de junio de 2026 a las 8:00 p.m. (hora Colombia) y tendrá como escenario el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con arbitraje del polaco Szymon Marciniak.

De acuerdo con la información entregada por TyC Sports, el cuerpo técnico argentino tendría prácticamente definida la base del equipo, aunque mantiene una duda puntual en el lateral derecho.

La probable formación sería:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.



La principal novedad aparece en defensa. Nicolás Tagliafico quedó descartado para este compromiso luego de sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda ante Honduras. La intención es que pueda recuperarse para el segundo partido frente a Austria, aunque todo dependerá de su evolución física en los próximos días. Ante esa situación, Facundo Medina aparece como alternativa para ocupar el sector izquierdo.

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En el resto del equipo no habría demasiadas sorpresas. El mediocampo mantiene una estructura conocida con De Paul como equilibrio y despliegue, Enzo Fernández como organizador y Mac Allister como nexo ofensivo. Más adelantado aparece Thiago Almada, quien gana terreno como una pieza para acompañar a los atacantes.

¿Qué pasará con Lionel Messi?

La gran pregunta alrededor de Argentina pasa por Lionel Messi. Según el equipo que se perfila, el capitán estaría desde el inicio y no habría plan de reservarlo para este debut. Todo indica que jugará como segundo delantero o con libertad detrás de Lautaro Martínez, teniendo menos obligaciones defensivas y más participación en los últimos metros.

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La presencia de Messi también puede modificar el funcionamiento ofensivo: Argentina buscaría darle más posesión y permitir que sea el eje creativo cuando el partido entre en zonas decisivas.

Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, se lesionó a pocos días del Mundial 2026 AFP

Del otro lado, BeIN Sports adelantó esta posible formación de Argelia:

Luca Zidane; Youcef Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Mohamed Amoura; y Amine Gouiri.

El conjunto africano apuesta por una mezcla de experiencia y velocidad en ataque, con Mahrez como principal referencia creativa.