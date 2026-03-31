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Gol Caracol  / Egipto sorprendió y empató 0-0 con España, en juego de preparación de cara al Mundial 2026

Egipto sorprendió y empató 0-0 con España, en juego de preparación de cara al Mundial 2026

En el estadio RDC Stadium, en Cataluña, España jugó con su segundo equipo y quedó en 'tablas' con su similar de Egipto. Acá todos los detalles del encuentro.

Por: EFE
Actualizado: 31 de mar, 2026
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España vs. Egipto.
España vs. Egipto.
Getty Images.

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