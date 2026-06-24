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Gol Caracol  / Johan Manzambi amplió la ventaja para Suiza frente a Canadá, por el Mundial; vea el gol acá

Johan Manzambi amplió la ventaja para Suiza frente a Canadá, por el Mundial; vea el gol acá

Suiza volvió a sorprender al anfitrión del Mundial y gracias a Johan Manzambi que marcó un golazo, los europeos mantienen la ilsuión de terminar lideres de su grupo. Vea la anotación acá

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Festejo de Johan Manzambi con la Selección de Suiza
Festejo de Johan Manzambi con la Selección de Suiza
AFP

Le segunda parte del encuentro entre Suiza y Canadá volvió a tener goles para el seleccionado europeo, que salió al segundo tiempo con un poder ofensivo superlativo y reafirmó su favoritismo en la posesión de pelota en lo que va del partido.

Tras una gran jugada de contra ataque de Embolo, la joya suiza, este entró al área y le dejó servida a pelota al jugador de la Juventus, Johan Manzambi que en el uno a uno ante el arquero, remató de gran manera y marcó el segundo tanto del partido, desatando la locura de todos sus aficionados en el estadio.

Vea el gol acá:

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