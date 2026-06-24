Johan Manzambi amplió la ventaja para Suiza frente a Canadá, por el Mundial; vea el gol acá

Le segunda parte del encuentro entre Suiza y Canadá volvió a tener goles para el seleccionado europeo, que salió al segundo tiempo con un poder ofensivo superlativo y reafirmó su favoritismo en la posesión de pelota en lo que va del partido.

Tras una gran jugada de contra ataque de Embolo, la joya suiza, este entró al área y le dejó servida a pelota al jugador de la Juventus, Johan Manzambi que en el uno a uno ante el arquero, remató de gran manera y marcó el segundo tanto del partido, desatando la locura de todos sus aficionados en el estadio.

Vea el gol acá:

MANZANMBI AUMENTÓ LA VENTAJA PARA SUIZA



Tras una buena jugada de Embolo, la joya suiza puso el 2-0 frente a Canadá.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kfW1w4JPf2 — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026