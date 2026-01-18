José Mourinho le cerró la puerta al Real Madrid: "No cuenten conmigo para telenovelas"

El Benfica logró una victoria a domicilio frente al Rio Ave en la Liga por 0-2, pocos días después de haber caído frente al Oporto y quedar eliminado de la Copa de Portugal, un partido en el que se lesionó el colombiano Richard Ríos, que no pudo disputar este juego. José Mourinho se mostró satisfecho, pero no le gustó para nada que le consultaran por un posible regreso al Real Madrid.

Las 'águilas' lograron sumar otros tres puntos frente al décimo de la clasificación, en el que juegan los costarricenses Brandon Aguilera y Kevin Chamorro, en la decimoctava jornada de la Liga de Portugal.

El equipo encarnado abrió el marcador en el minuto 16 gracias al remate de cabeza del centrocampista luxemburgués Leandro Barreiro y, a los diez minutos, el Rio Ave anotó en propia puerta cuando el greco-albanés Andreas Ntoi interceptó un pase del bosnio Amar Dedic y el balón acabó en la portería local.

La gran ausencia del encuentro fue el centrocampista colombiano Richard Ríos, quien sufrió "una luxación anterior traumática del hombro derecho", según informó el Benfica a EFE.



Los de José Mourinho son terceros con 42 puntos, y por delante están el Oporto, líder con 49 puntos a la espera de jugar su partido correspondiente a esta jornada, y el Sporting, que acumula 45 puntos tras la victoria 3-0 de ayer, viernes.



José Mourinho no quiere "telenovelas" con el Real Madrid

Al finalizar el partido, el estratega de los 'rojos' habló con la prensa para analizar el juego, sin embargo, el ambiente se puso tenso cuando le consultaron sobre la posibilidad de regresar al Real Madrid. “No cuenten conmigo para las telenovelas. Hay buenas telenovelas, pero son muy largas; te pierdes uno o dos capítulos y luego pierdes el hilo. No cuenten conmigo, porque no veo telenovelas”, fue la contundente respuesta de 'Specia One'.

El portugués siempre es vinculado al club 'merengue' por su buena relación con los directivos. En esta ocasión volvió a sonar en medio de la crisis en el Madrid, tras la derrota de la Supercopa de España con Barcelona y la eliminación en la Copa del Rey por cuenta del Albacete.