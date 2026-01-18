Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / José Mourinho le cerró la puerta al Real Madrid: "No cuenten conmigo para telenovelas"

José Mourinho le cerró la puerta al Real Madrid: "No cuenten conmigo para telenovelas"

Luego de un reciente partido del Benfica, el director técnico José Mourinho no se mostró nada contento cuando le consultaron sobre un posible regreso al banquillo del Real Madrid.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ene, 2026
Comparta en:
José Mourinho, DT de Richard Ríos en Benfica
José Mourinho, DT de Richard Ríos en Benfica
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad