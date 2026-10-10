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Gol Caracol  / José Mourinho se le 'plantó' a la prensa, pese a victoria del Real Madrid sobre Villarreal

José Mourinho se le 'plantó' a la prensa, pese a victoria del Real Madrid sobre Villarreal

Luego del compromiso en el Santiago Bernabéu por Liga de España contra Villarreal, José Mourinho tomó una drástica determinación que no pasó desapercibida. ¡Entérese acá!

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2026
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José Mourinho, director técnico del Real Madrid.
José Mourinho, director técnico del Real Madrid.
Foto: AFP

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, no compareció en rueda de prensa después de la victoria de su equipo ante el Villarreal en la octava jornada de LaLiga EA Sports por 1-0, según se confirmó a los medios presentes.

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El técnico portugués tomó la decisión de no aparecer ante los medios después de un encuentro en el que manifestó sus protestas al colegiado por diversas acciones, entre ellas, la expulsión de Vinícius por agarrar del pelo a Saliba en la acción previa al gol que el VAR anuló al brasileño.

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El Real Madrid terminó el encuentro, además de con la roja directa a Vinícius, con cinco jugadores amonestados: Bellingham, en la primera mitad, y Konaté, Rüdiger, Tchouaméni y Mbappé, en la segunda, los dos últimos por perder el tiempo en el tramo final del partido. Además, el mismo Mourinho también vio la amarilla.

José Mourinho, director técnico del Real Madrid.
José Mourinho, director técnico del Real Madrid.
Foto: AFP

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La normativa de LaLiga recoge entre sus artículos sobre las retransmisiones las normas para las ruedas de prensa después de los partidos, por lo que el Real Madrid podría exponerse a sanciones ante la negativa de su entrenador a comparecer.

El técnico del Villarreal, Íñigo Pérez, sí apareció ante los medios de comunicación después de la derrota de su equipo. El centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni realizó declaraciones tras el partido en los micrófonos de Real Madrid TV, en las que afirmó que no entiende "lo que pasa con los árbitros".

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