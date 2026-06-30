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Gol Caracol  / Kristoffer Ajer cortó una jugada prometedora a Costa de Marfil vs. Noruega, por el Mundial 2026

Kristoffer Ajer cortó una jugada prometedora a Costa de Marfil vs. Noruega, por el Mundial 2026

El defensor una vez más se mostró seguro en la saga defensiva, y cortó una jugada prometedora que pudo haber sido el primer tanto de Costa de Marfil vs Noruega. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Noruega vs Costa de Marfil
Noruega vs Costa de Marfil
AFP

El partido entre Noruega y Costa de Marfil ha tenido duelos muy interesantes en mitad de campo, pero a su vez, las pocas chances de ataque, los defensores han respondido de la mejor manera, como lo demostró una vez más Kristoffer Ajer.

El zaguero central de Noruega protagonizó una jugada al minuto 27' de la primera parte, luego de que el equipo africano armara un contra ataque por sector izquierdo hacia Ghislain Konan, este centró la esférica a mitad del área, pero se encontró con la 'muralla vikinga' que no dudó en sacar el balón con furia, e interrumpir la jugada de gol.

Vea la jugada acá:

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