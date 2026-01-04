El Crystal Palace, de Lerma y Muñoz, está en caída libre; derrota 2-0 contra Newcastle

El brasileño Bruno Guimaraes dio el impulso necesario al Newcastle para reafirmar su mejoría y encadenar dos victorias seguidas en la Premier League, después de acentuar la crisis del Crystal Palace, en caída libre. Jefferson Lerma fue titular en las 'águilas', pero no pudo continuar en la contienda tras un choque de cabezas con un rival.

El conjunto de Eddie Howe se hizo fuerte en St. James Park y sumó tres puntos que le acercan a la zona europea que no hace mucho parecía lejana. Sin embargo, tardó una hora en ver cómo acabar con la resistencia de su rival. Bruno Guimaraes avisó en el 69 con un tiro al travesaño y dos después mejoró su puntería y marcó.

Jefferson Lerma en Newcastle vs. Crystal Palace, en juego de la Premier League. AFP

Fue en un centro al área de Lewis Miley que cabeceó el brasileño que desatascó el partido, que sentenció siete después Malick Thiaw al aprovechar un rechace del guardameta Dean Henderson en un saque de esquina.



La victoria sitúa en la novena plaza a las 'urracas', mientras que el cuadro del sur de Londres ya acumula cinco partidos sin ganar. Cuatro derrotas y un empate. Cae a la decimocuarta plaza.

Hay indicar que Daniel Muñoz, el otro 'cafetero' del Crystal Palace, se recupera de una lesión.

Newcastle vs. Crystal Palace por la fecha 20 de la Premier League. AFP

Otros resultados de la jornada en la Premier League

Horas antes, en Leeds, el delantero brasileño Matheus Cunha había evitado la derrota del Manchester United (1-1).

Con un equipo disminuido por las numerosas bajas, por lesiones y por la participación de varios futbolistas africanos en la Copa África de Naciones que se disputa en Marruecos, Cunha se mostró como el delantero más incisivo de los 'diablos rojos' y obtuvo premio a su trabajo al rematar a la red un pase de Joshua Zirkzee.

El empate llegó en el minuto 65, apenas tres después de que Brenden Aaronson abriese el marcador para los locales.

Es el cuarto empate del United en las siete jornadas disputadas (además de una derrota y dos victorias), lo que deja al equipo de Rubem Amorim en 5ª posición (31 pts), a tres unidades del Liverpool.

El Liverpool vigente campeón de la Premier League, empató este domingo 2-2 en la cancha del Fulham durante la 20ª jornada.

En el pintoresco estadio de Craven Cottage, a orillas del Támesis, los locales se adelantaron con gol del exjugador del Liverpool Harry Wilson (17'), quien aprovechó una asistencia en profundidad del mexicano Raúl Jiménez para batir por lo bajo a Alisson Becker (17').

A contracorriente, como en varias ocasiones esta temporada, el Liverpool buscó el gol del empate, que a punto estuvo de llegar con un remate al larguero del argentino Alexis Mac Allister (52').

Los 'reds' lograron igualar con una gran combinación entre el norirlandés Conor Bradley y el alemán Florian Wirtz, que firmó su segundo gol en Premier League (57').

En el tiempo añadido, el neerlandés Cody Gakpo dio la ventaja al Liverpool (90+4'), en lo que parecía una victoria visitante... hasta que apenas unos segundos después, el centrocampista Harrison Reed (90+7')