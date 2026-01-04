Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El Crystal Palace, de Lerma y Muñoz, está en caída libre; derrota 2-0 contra Newcastle

El Crystal Palace, de Lerma y Muñoz, está en caída libre; derrota 2-0 contra Newcastle

Las 'águilas' acumulan cinco partidos sin ganar en la Premier League: cuatro derrotas y un empate, resultados que los arrojaron a la decimocuarta plaza. Jefferson Lerma tuvo que ser relevado.

Por: EFE
Actualizado: 4 de ene, 2026
Jefferson Lerma en Newcastle vs. Crystal Palace por la Premier League.
Jefferson Lerma en Newcastle vs. Crystal Palace por la Premier League.
Getty

