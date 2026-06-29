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Gol Caracol  / La Selección de Brasil luchó y lo consiguió; 2-1 sobre Japón y pasó a octavos en el Mundial 2026

La Selección de Brasil luchó y lo consiguió; 2-1 sobre Japón y pasó a octavos en el Mundial 2026

La Selección de Brasil tuvo que exigirse a fondo en el partido de este lunes y en los minutos finales logró la victoria contra un complicado equipo japonés.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Vinícius Jr con Brasil
Vinícius Jr con Brasil
AFP

La Selección de Brasil logró avanzar a la ronda de octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, luego de una trabajada victoria 2-1 sobre su similar de Japón, en duelo realizado en la cancha del estadio de Houston.

Gol de Gabriel Martinelli con Brasil
Gol Caracol

Vea el golazo de Gabriel Martinelli para la victoria de Brasil vs. Japón, en el Mundial 2026

CASEMIRO Y NEYMAR EN BRASIL
Gol Caracol

Vea el gol de Casemiro para el empate de Brasil frente a Japón, por el Mundial 2026

Los goles de los los sudamericanos llegaron por intermedio de Casemiro y de Gabriel Martinelli, a los minutos 56 y 90+5, mientras que los orientales se habían ido en ventaja a la media hora del primer tiempo. Por eso, el equipo de Carlo Ancelotti tuvo que remar contra la corriente y solamente en el complemento pudo salir avante en el terreno de juego.

Al final, los brasileños celebraron en la cancha y sus hinchas lo gozaron en las tribunas; mientras que los hombres de Japón se tiraron a la grama desconsolados. Ahora se citarán en octavos el 5 de julio en East Rutherford con el vencedor del Noruega-Costa de Marfil, el martes en Dallas.

NEYMAR Y CASEMIRO EN BRASIL
NEYMAR Y CASEMIRO EN BRASIL
AFP

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La Canarinha, en la que Neymar Junior estuvo en el banquillo los noventa minutos, será rival de una entre Noruega y Costa de Marfil en los octavos de final.

Llegará a esa ronda con enorme alivio, pero también con deberes por hacer tras una actuación globalmente gris y rescatada con más orgullo que técnica.

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En los aledaños del NRG Stadium se notaba una mezcla entre entusiasmo y tensión por un partido sin vuelta atrás, contra un Japón que llegaba a esta ronda como invicto, tras sumar empates de mérito ante Países Bajos y Suecia y una contundente victoria ante Túnez. Y se notó en el campo.

Brasil controló el balón, pero lo hizo con poco ritmo, sin tomar riesgos, y Japón pudo asentarse y lucir su organización y preparación táctica.

El dominio del balón del Brasil tan solo le sirvió a los hombres de Ancelotti para generar un peligro, con un disparo desde fuera del área de Matheus Cunha que el meta Zuzuki envió a córner. Pero Japón se sentía cómodo en el terreno de juego. Compitió con paciencia y orden y esperó el momento para atreverse.

Fue un fallo en salida de balón de Danilo en ofrecer a Japón la mejor oportunidad. Sano interceptó el pase en el centro del campo, avanzó hasta la frontal del área y fulminó a Alisson con un perfecto disparo raso de pierna derecha. Era el minuto 29 y Brasil se encontraba contra la pared.

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Una presión que terminó provocando una involución en la Canarinha. Incapaz de reaccionar, Brasil jugó con aún más timidez, mientras Japón ganaba confianza hasta adueñarse del balón y moverlo a placer ante un rival sin respuestas. La presencia de Ronaldinho, sentado en un palco del NRG Stadium, acentuó aún más el contraste entre la gloria pasada y las dificultades actuales.

Martinelli, cambio salvador 

Hacía falta una reacción y, en el descanso, Ancelotti decidió dar paso a Endrick por Paquetá. Brasil saltó al campo con la agresividad que le faltó en la primera mitad, encerró a Japón en su mitad de campo y puso en juego el físico, con una serie de centros que le faltaron en la primera mitad.

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Tuvo premio. Porque tras una gran parada de Suzuki a Bruno Guimaraes y un despeje bajo palos de Tomiyasu, Casemiro recibió en el segundo poste un centro de Gabriel y lo envió de cabeza al fondo de las mallas para sacudir a Brasil con el 1-1. Era el minuto 55 y la Canarinha se desquitó.

Vinicius firmó su primera gran jugada cuatro minutos después, un eslalon estratosférico que terminó con un remate con el exterior de la derecha que acabó en el poste tras una intervención salvadora de Suzuki.

Tras la pausa de hidratación, Ancelotti dio paso a Martinelli, preferido a Neymar Junior, y su equipo siguió empujando, pero con menos contundencia respecto al ímpetu inicial. Brasil volvió a sentir la presión, y más cuando su líder Casemiro se retiró por una lesión en la ingle, sustituido por Fabinho.

El NRG Stadium se preparaba para la prórroga, pero en el sexto minuto de tiempo añadido, Bruno Guimaraes encontró luz para entregar a Martinelli la asistencia del triunfo. El disparo del extremo, tocado por Suzuki, acabó al fondo de las mallas tras tocar el poste.

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Cuestión de centímetros que entregaron el pase de ronda a Brasil y que dejaron a Japón a las puertas de la gloria.

Ficha técnica:

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2 - Brasil: Alisson; Danilo, Gabriel Magalhaes, Marquinhos y Douglas Santos; Lucas Paquetá (Endrick, m.46), Casemiro (Fabinho, m.92) y Bruno Guimaraes (Danilo Santos,m.97); Rayan, Matheus Cunha (Martinelli, m.66) y Vinicius Junior.

1 - Japón: Zion Suzuki; Takehiri Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan (Sugawara, m.65), Kaishu Sano, Daichi Kamada (Tanaka, m.75), Keito Nakamura (J. Suzuki, m.66); Junya Ito (Machino, m.75), Ayase Ueda y Daizen Maeda (Ogawa, m.98).

Goles: 0-1, m.29: Sano. 1-1,m.55: Casemiro. 2-1, m:96: Martinelli.

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA). Mostró cartulina amarilla a Casemiro (m.15), de Brasil, y a Sano (m.12), Kamada (m.45) y a Junnusuke Suzuki (m.84), de Japón.

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Incidencias: Partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial disputado en el NRG Stadium de Houston (Texas) ante 68.777 espectadores.

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