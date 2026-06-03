La Selección de Ecuador, a tomar nota; así está el panorama a pocos días del Mundial 2026

El grupo E del Mundial 2026, que le ha tocado en suerte a Ecuador, reúne a un gigante histórico como Alemania, un novato como Curazao -el país más pequeño que ha llegado a un torneo orbital, y una difícil Costa de Marfil que viene mostrando una gran solidez defensiva y suele llevar peligro en el contragolpe.

Sobre el papel, Alemania aparece como favorita al primer lugar aunque no hay que olvidar que la Mannschaft lleva dos campeonatos del mundo sin poder superar la fase de grupos. Costa de Marfil puede considerarse como el principal rival para Ecuador por el segundo puesto por lo que el primer partido para los dirigidos por el argentino Sebastian Beccacece que los enfrentará el 14 de junio a los africanos puede ser decisivo.

Aunque, con el nuevo formato el tercer lugar puede alcanzar para pasar a la siguiente ronda, los ocho mejores terceros pasan, esa posición implica un doble riesgo ya que, además de depender de lo que pase en otros grupos, en dieciseisavos de final esperaría un primero de grupo.

Curazao, mientras tanto, en su primera participación mundialista, dirigido por el veterano Dirk Advocaat, aparece como la cenicienta del grupo cuya principal ventaja es que no tiene nada que perder, sobre todo en su debut en el que tendrá que enfrentar nada menos que a una tetracampeona del mundo como Alemania.



“Curazao es un poco el equipo que puede salir con cualquier cosa. Pero entre nuestros tres rivales tiende a ser el rival más débil”, ha dicho el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann. Ecuador tiene en su plantilla jugadores que han conquistado éxitos en Europa como los defensas Willian Pacho y Piero Hincapié, que forman una pareja de centrales de lujo, o el centrocampista Moisés Caicedo.

Publicidad

Alemania será el último rival de Ecuador en la fase de grupos y Nagelsmann considera a los sudamericanos como el rival más duro en el grupo. “Es un muy buen equipo”, dijo y recordó qu Ecuador logró el segundo lugar en la eliminatoria sudamericana.

Selección de Ecuador AFP

En todo caso, las dos selecciones pueden llegar a esa instancia con los deberes hechos si ganan los dos primeros partidos. Algo similar ocurrió la única vez que Ecuador y Alemania se enfrentaron en un Mundial, en 2006, cuando llegaron al duelo tras haber ganado sus compromisos contra Polonia y Costa Rica.

Publicidad

Beccacece se ha puesto como objetivo de cara al Mundial mejorar en el aspecto ofensivo. En la eliminatoria sudamericana, en la que Ecuador fue segunda, los dirigidos por el técnico argentino destacaron ante todo en lo defensivo, con sólo cinco goles encajados en 18 partidos. La cosecha ofensiva, aunque suficiente gracias a la solidez de la defensa comandada por Pacho e Hincapié- fue más bien magra con apenas 14 goles marcados.

Costa de Marfil, el primer rival ecuatoriano, también brilló en la parte defensiva en la eliminatoria en la que no encajó un sólo gol en contra. Con 26 puntos de 30 posibles y con gol promedio de 25-0 los marfileños lograron la clasificación directa.

No obstante, los 25 goles a favor resultan algo engañosos ya que 16 de ellos fueron marcados ante las Islas Seycheles. Por ello, puede decirse que, el igual que Ecuador, Costa de Marfil ha mostrado su fortaleza ante todo en la parte defensiva. El fuerte de Costa de Marfil, en la parte de ataque es el contragolpe.

Alemania empezó la eliminatoria al Mundial con un tropiezo ante Eslovaquia, una derrota por 2-0 el 4 de septiembre de 2025, pero luego enderezó las cargas y ganó todos sus partidos. El último de la eliminatoria fue el desquite ante Eslovaquia que se saldó con un triunfo por 6-0.