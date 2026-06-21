La Selección de España se sacudió y goleó 4-0 a Arabia Saudita; quedó cerca de fase de dieciseisavos

La Selección de España no tuvo mayor problema y venció por un contundente 4-0 a una débil Arabia Saudita, en la segunda jornada del grupo H del Mundial 2026 y en duelo jugado en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos. Los de Luis de la Fuente dejaron atrás así el papelón que significó el empate con Cabo Verde.

Los goles de los españoles fueron obra de Lamine Yamal, en el minuto 10, dos de Mikel Oyarzabal, en el 21 y el 24, y Tambakti, en propia puerta al 48, quienes hicieron su aporte para sumar los primeros tres puntos de la roja en la cita orbital.

La absoluta superioridad del conjunto dirigido por Luis de la Fuente se presentó desde la primera parte y siguió en el complemento, en el que los ibéricos tuvieron poca resistencia de parte de los árabes, blanditos en defensa e incluso con ingenuidad a la hora de marcar a sus rivales.



España quedó así con 4 puntos, mientras que Arabia Saudita acumuló una unidad. Ahora, resta esperar cómo terminará el duelo entre Uruguay y Cabo Verde, para definir las posiciones en el grupo H.

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