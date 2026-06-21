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Gol Caracol  / La Selección de España se sacudió y goleó 4-0 a Arabia Saudita; quedó cerca de fase de dieciseisavos

La Selección de España se sacudió y goleó 4-0 a Arabia Saudita; quedó cerca de fase de dieciseisavos

La Selección de España aprovechó un primer tiempo de efectividad pura y ahí allanaron su victoria, en el Mundial 2026. Mikel Oyarzabal, figura con dos tantos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Selección de España
Celebración de la Selección de España en su partido ante la Selección de Arabia Saudí
AFP

La Selección de España no tuvo mayor problema y venció por un contundente 4-0 a una débil Arabia Saudita, en la segunda jornada del grupo H del Mundial 2026 y en duelo jugado en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos. Los de Luis de la Fuente dejaron atrás así el papelón que significó el empate con Cabo Verde.

Gol de Lamine Yamal con España
Gol Caracol

Vea el primer gol de Lamine Yamal en un Mundial: así marcó con España frente a Arabia Saudita

Doblete de Mikel Oyarzabal con España
Gol Caracol

Vea el doblete relámpago de Mikel Oyarzabal con España frente Arabia Saudita, en el Mundial 2026

Los goles de los españoles fueron obra de Lamine Yamal, en el minuto 10, dos de Mikel Oyarzabal, en el 21 y el 24, y Tambakti, en propia puerta al 48, quienes hicieron su aporte para sumar los primeros tres puntos de la roja en la cita orbital.

La absoluta superioridad del conjunto dirigido por Luis de la Fuente se presentó desde la primera parte y siguió en el complemento, en el que los ibéricos tuvieron poca resistencia de parte de los árabes, blanditos en defensa e incluso con ingenuidad a la hora de marcar a sus rivales.

España quedó así con 4 puntos, mientras que Arabia Saudita acumuló una unidad. Ahora, resta esperar cómo terminará el duelo entre Uruguay y Cabo Verde, para definir las posiciones en el grupo H.

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Acción de juego entre España y Arabia Saudita por la segunda fecha del Mundial 2026.
Acción de juego entre España y Arabia Saudita por la segunda fecha del Mundial 2026.
Foto: AFP

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