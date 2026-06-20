Falcao García y la importancia del partido de la Selección Colombia frente a RD Congo; esto dijo

La Selección Colombia sigue en un proceso de preparación para el segundo partido del grupo K del Mundial 2026, que será el martes 23 de junio frente a RD Congo, en la ciudad de Guadalajara y que se verá EN VIVO en Gol Caracol y Ditu, con el toque inicial a las 9 de la noche.

Tras la victoria 3-1 sobre Uzbekistán, el seleccionado colombiano tiene en la mira a los africanos, porque una nueva victoria o hasta un empate aseguraría la clasificación a la fase de dieciseisavos de final del certamen que organiza la FIFA.

En medio del corre corre en el cubrimiento de los partidos para Gol Caracol y Blu Radio, nuestro relator Pepe Garzón contó en 'La Kalle' detalles de un encuentro con Falcao García, quien cumple el papel de analista para una reconocida cadena internacional.

"Me encontré con muchas figuras durante la cobertura. La mayoría se vuelven inalcanzables, porque trabajan para otros medios. Tras el último partido de Colombia, tuve la oportunidad de encontrarme con Falcao, tomarme una foto con él y conversar unos minutos. Aunque trabaja con otro medio y entiende que no puede dar declaraciones, pudimos hablar de manera informal, sin micrófonos ni cámaras", comenzó indicando Garzón.



Sin embargo, lo más relevante vino instantes después, puesto que 'El Tigre' siguió con sus palabras ya apuntando a la actualidad del seleccionado colombiano. "Falcao me comentó que, para él, el verdadero Mundial de Colombia no comenzó ante Uzbekistán. Considera que la prueba real será el próximo partido frente a Congo, un rival que viene de empatar 1-1 con Portugal y que destaca por su fortaleza física. Habrá que ver cómo llega Colombia para ese desafío y, posteriormente, para el duelo ante Portugal", complementó uno de los narradores de nuestras marcas en el Mundial 2026.

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Luis Díaz y Falcao García. FCF.

Cabe indicar que también el martes 23 de junio, pero a las 12 del día hora de nuestro país, se enfrentarán las selecciones de Portugal y Uzbekistán, en un duelo del que estarán pendientes los colombianos.