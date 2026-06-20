Cody Gakpo marcó doblete para Países Bajos vs. Suecia; vea acá el VIDEO de sus goles en el Mundial

La Selección Países Bajos no tuvo problemas este sábado en su compromiso frente a Suecia, por la segunda jornada del grupo F del Mundial 2026. Fue un juego lleno de goles para la 'naranja mecánica' y uno de los autores del festejo fue Cody Gakpo.

La estrella del Liverpool y del combinado neerlandés infló las redes frente a los suecos a los minutos 47 y 54, respectivamente, significando así el 3-0 y 4-0 parcial.

Los otros goles de la escuadra dirigida por Ronald Koeman fueron anotados por Brian Brobbey en la primera parte, en juego que se disputó en la ciudad de Houston.

Vea acá el gol doblete de de Cody Gakpo, en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026:

YA ES GOLEADA NEERLANDESA



Cody Gapko empujó la pelota y puso el 3-0 de Países Bajos sobre Suecia en Huston.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/9t1d8o1K8c — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

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LLEGÓ EL CUARTO DE PAÍSES BAJOS



Segundo gol del partido para Cody Gapko y el 4-0 para su equipo ante Suecia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vkFKma36Fi — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026