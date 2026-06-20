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Gol Caracol  / Cody Gakpo marcó doblete para Países Bajos vs. Suecia; vea acá el VIDEO de sus goles en el Mundial

Cody Gakpo marcó doblete para Países Bajos vs. Suecia; vea acá el VIDEO de sus goles en el Mundial

El delantero estuvo atento para doblegar la resistencia de la zaga sueca y convertir dos anotaciones en partido del grupo F del Mundial 2026. ¡Así fueron los goles de Cody Gakpo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Cody Gakpo celebró gol con Países Bajos vs. Nueva Zelanda en el Mundial 2026.
Cody Gakpo celebró gol con Países Bajos vs. Nueva Zelanda en el Mundial 2026.
Foto: AFP

La Selección Países Bajos no tuvo problemas este sábado en su compromiso frente a Suecia, por la segunda jornada del grupo F del Mundial 2026. Fue un juego lleno de goles para la 'naranja mecánica' y uno de los autores del festejo fue Cody Gakpo.

La estrella del Liverpool y del combinado neerlandés infló las redes frente a los suecos a los minutos 47 y 54, respectivamente, significando así el 3-0 y 4-0 parcial.

Los otros goles de la escuadra dirigida por Ronald Koeman fueron anotados por Brian Brobbey en la primera parte, en juego que se disputó en la ciudad de Houston.

Jugadores de Países Bajos festejando gol en el Mundial 2026.
EN VIVO
Gol Caracol

🔴 Países Bajos vs. Suecia, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

Brian Brobbey en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Brian Brobbey, por duplicado: así fue su doblete en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Vea acá el gol doblete de de Cody Gakpo, en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026:

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